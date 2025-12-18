رئیس‌جمهور ونزوئلا در گفت‌وگویی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل متحد، ضمن محکوم کردن توطئه‌های جدید کاخ سفید، نسبت به پیامد‌های ویرانگر محاصره نفتی و تشدید تهدیدات نظامی آمریکا برای صلح و امنیت منطقه و جهان هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ دستگاه دیپلماسی ونزوئلا از رایزنی مهم رئیس‌جمهور این کشور با عالی‌ترین مقام سازمان ملل خبر داد.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه، مادورو در این تماس موضع قاطع کاراکاس را در مخالفت با دستورالعمل‌های غیرقانونی دونالد ترامپ ابراز داشت.

مادورو اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا را که وقیحانه ثروت‌های طبیعی و سرزمین ونزوئلا را متعلق به واشنگتن دانسته بود، غیرقابل قبول و مصداق بارز تفکر استعماری دانست و تأکید کرد این سخنان تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت ملی کشور‌ها و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.

رئیس‌جمهور ونزوئلا در پایان این گفت‌و‌گو مسئولیت تاریخی سازمان ملل را یادآور شد و خواستار مخالفت صریح و قاطع سیستم ملل متحد با این منطق زورگویانه شد تا از بروز فاجعه‌ای جدید در آمریکای لاتین جلوگیری شود.