هشدار پلیس فتا ایلام نسبت به برداشتهای غیرمجاز بانکی
رئیس پلیس فتا استان ایلام نسبت به افزایش نگرانکننده برداشتهای غیرمجاز از حسابهای بانکی شهروندان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «علیرضا یعقوبی» رئیس پلیس فتا ایلام، با اشاره به بررسیهای انجامشده اعلام کرد: اعتماد به افراد ناشناس، اعلام کدهای احراز هویت بهصورت تلفنی و همچنین کلیک روی لینکهای آلوده در پیامکهای جعلی، مهمترین دلایل خالی شدن حسابهای بانکی شهروندان در استان است.
وی تأکید کرد: شهروندان تحت هیچ شرایطی کد احراز هویت را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت دریافت پیامکهای حاوی لینکهای مشکوک، بدون باز کردن آنها، پیام را حذف کنند.
پلیس فتا از شهروندان خواست با افزایش هوشیاری، از هرگونه اقدام عجولانه در مواجهه با پیامها و تماسهای مشکوک خودداری کنند.