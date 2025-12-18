به گزارش؛ سرهنگ «علی‌رضا یعقوبی» رئیس پلیس فتا ایلام، با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده اعلام کرد: اعتماد به افراد ناشناس، اعلام کد‌های احراز هویت به‌صورت تلفنی و همچنین کلیک روی لینک‌های آلوده در پیامک‌های جعلی، مهم‌ترین دلایل خالی شدن حساب‌های بانکی شهروندان در استان است.