به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، بخشدار شامکان شهرستان ششتمد گفت: بارش برف سنگین و نزولات جوی موجب بسته شدن محور سبزوار ـ بردسکن در محدوده روستای البلاغ شده بود که عملیات برف‌ روبی به‌ سرعت انجام و این محور بازگشایی شد.

اسماعیل عابدینی با اشاره به آماده‌ باش ماشین‌ آلات مستقر در روستاها، افزود: با همکاری راهداری و دهیاری‌ های منطقه، هم اکنون همه مسیرهای روستایی دهستان ربع شامات باز است و تردد در آنها به صورت عادی انجام می‌ شود.

عابدینی همچنین گفت: دیشب حدود ۱۱۰ نفر از مسافرانی که به دلیل بارش شدید برف در محور سبزوار-بردسکن در راه مانده بودند، با تلاش بخشداری، دهیاری‌ ها و همکاری مردم محلی، در مساجد و منازل روستاهای البلاغ و شهرسوخته اسکان داده و پذیرایی شدند.