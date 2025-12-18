پخش زنده
نماینده ولی فقیه در گیلان و استاندار به مناسبت ۲۷ آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه و سالروز شهادت آیتالله دکتر محمد مفتح پیام مشترک صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ درپیام آیت ا.. رسول فلاحتی و دکتر هادی حق شناس آمده است: ۲۷آذر ماه، روز وحدت حوزه و دانشگاه، یادآور مجاهدتهای علمی وفرهنگی شهید آیتالله دکترمحمد مفتح است؛ اندیشمندی که با نگاهی عمیق و آینده نگر، پیوند میان دانش دینی وعلم دانشگاهی را ضرورتی راهبردی برای پیشرفت جامعه اسلامی میدانست.
این روز، فرصتی مغتنم، برای بازخوانی اندیشه امام راحل (ره) و تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) برهمافزایی حوزههای علمیه ودانشگاهها درمسیر تربیت انسانهای متعهد، متخصص و مسئولیتپذیر است؛ پیوندی که میتواند پاسخگوی نیازهای فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه امروز باشد.
گیلان با برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند علمی، دانشگاهی و حوزوی، این توان را دارد که با با تقویت تعامل حوزه و دانشگاه، درحل مسائل بومی، ارتقای سرمایه اجتماعی، توسعه علمی، فرهنگی و افزایش تاب آوری اجتماعی و اقتصادی پیشگام باشد.
اینجانبان ضمن گرامیداشت یاد و نام شهید آیتالله دکترمحمد مفتح و تبریک روز وحدت حوزه و دانشگاه، از تلاشهای عالمان، اساتید، طلاب و دانشگاهیان فرهیخته گیلان، قدردانی کرده و توفیق روزافزون این عزیزان را در خدمت به اسلام، انقلاب و اعتلای ایران اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.