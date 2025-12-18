صیانت از آرای مردم محور اصلی انتخابات شوراهاست
استاندار البرز گفت: صیانت از آرای مردم، رعایت کامل قانون و بیطرفی مطلق، مهمترین وظیفه ناظران انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، استاندار البرز با تأکید بر نقش تعیینکننده هیاتهای نظارت در برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمدار گفت: صیانت از آرای مردم، رعایت کامل قانون و بیطرفی مطلق، مهمترین وظیفه ناظران انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
عبداللهی اظهار کرد: هیاتهای نظارت یکی از ارکان اصلی سلامت و اعتبار انتخابات هستند و تصمیمها و نظارت دقیق آنان بهطور مستقیم بر اعتماد عمومی و آرامش فضای انتخاباتی اثر میگذارد.
او با اشاره به آغاز فرآیند برنامهریزی انتخابات شوراها در استان افزود: از مردادماه امسال ستاد انتخابات استان تشکیل شده و تاکنون بیش از ۱۴ جلسه تخصصی برای بررسی تجربیات دورههای گذشته، شناسایی مشکلات و اشراف کامل بر قوانین و مقررات جدید برگزار شده است.
استاندار البرز با اشاره به اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در توسعه استان گفت: شوراهای توانمند، متخصص و پاکدست میتوانند نقش مؤثری در حل مسائل شهری و روستایی و پیشبرد پروژهها ایفا کنند و تحقق این امر نیازمند نظارت دقیق و مسئولانه در تمامی مراحل انتخابات است.
او با تأکید بر ضرورت مستدل و مستند بودن بررسی صلاحیتها بیان کرد: تصمیمگیریها باید صرفاً بر اساس قانون و استعلامهای رسمی باشد و از هرگونه شتابزدگی، شنیدهها و رفتارهایی که موجب ایجاد شائبه در افکار عمومی میشود، پرهیز شود.
عبداللهی تعامل مثبت میان هیاتهای نظارت، هیاتهای اجرایی و دستگاههای مسئول را ضروری دانست و افزود: حفظ استقلال قانونی در کنار هماهنگی و تصمیمگیری دقیق، زمینهساز برگزاری انتخاباتی آرام، سالم و پرشور خواهد بود.
استاندار البرز با اشاره به اهمیت افزایش مشارکت مردمی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کشور و برگزاری نخستین انتخابات شوراها پس از جنگ، باید با اجرای دقیق قانون و نظارت هوشمندانه، زمینه مشارکت حداکثری مردم و رقابت سالم فراهم شود تا انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان البرز به الگویی از سلامت و قانونمداری تبدیل شود.