سرهنگ "قهاري" گفت:ممکن است کاربران در فضاي مجازي با تبليغات و پيام هايي مانند جشنواره ويژه شب يلدا، تخفيفات ويژه و حراج هاي آنلاين مورد کلاهبرداری قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،رئيس پليس فتا گفت: مجرمان سايبري با ترفندهاي مختلف، در ايام، اعياد و مناسبت هاي خاص، سعي دارند با انتشار آگهي هاي جعلي و درج تصاوير انواع اجناس و تخفيفات ويژه، نظر مردم را جلب و بدين طريق از آنان کلاهبرداري کنند.

سرهنگ "قهاري" اظهار داشت: با توجه به نزديک شدن به آخر فصل پاييز و شب يلدا، ممکن است کاربران در فضاي مجازي با تبليغات و پيام هايي مانند جشنواره ويژه شب يلدا، تخفيفات ويژه و حراج هاي آنلاين و يا ساير موضوعات مرتبط با موضوع مواجه و از اين طريق از آن ها کلاهبرداري شود.

وی افزود: کاربران فضاي مجازي، در هنگام خريدهاي آنلاين، به اين نکته توجه داشته باشند که تنها از فروشگاه‌هاي اينترنتي مجاز "داراي نماد اعتماد الکترونيکي" خريد کرده و از پرداخت وجه به هر ميزان به عنوان بيعانه براي نگه داشت کالا جدا خودداري نمایند.