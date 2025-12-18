پخش زنده
امروز: -
سخنگوی سازمان آتشنشانی، از وقوع آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی در خیابان ولیعصر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی، گفت: ساعت ۱۵:۲۳ دقیقه ظهر امروز، وقوع آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی به آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان مختاری، به سازمان آتشنشانی گزارش شد. سه ایستگاه با امکانات کامل به محل اعزام شدند. ساختمان ۴ طبقه و هر طبقه دارای واحدی حدود ۶۵ تا ۷۰ متر بود. آتشسوزی در طبقه اول بالای همکف اتفاق افتاده و کاملاً شعلهور بود.
وی ادامه داد: شدت آتشسوزی به حدی بود که دوده حاصل از حریق تمام نمای آجری ساختمان را پوشانده بود، اما خوشبختانه نمای غیرقابل اشتعال از گسترش شعله جلوگیری کرد. دود فراوان داخل طبقات را نیز در بر گرفته بود.
ملکی افزود: نفراتی که در طبقات بالایی گرفتار شده بودند، با کمک آتشنشانان به پشتبام منتقل شدند و بقیه افراد نیز به سرعت از ساختمان خارج شدند. در مجموع ۱۷ نفر شامل ۸ زن و ۹ مرد نجات یافتند که ۲ مرد در طبقه دچار سوختگی و جراحت شدند و به عوامل اورژانس تحویل داده شدند. سایر افراد وضعیت مناسبی داشتند و پس از ایمنسازی ساختمان به فضای آزاد منتقل شدند.
سخنگوی آتشنشانی گفت: پس از خاموش شدن آتش، ایمنسازی ساختمان انجام شد و محل به مالک تحویل داده شد. عملیات در ساعت ۱۶:۲۴ به پایان رسید.