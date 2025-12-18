وزیر ارتباطات در نشست نظارتی رگولاتوری با تأکید بر اجرای پروژه فیبر نوری و مهاجرت از سیم مسی به فیبر، پیشگیری از شکل‌گیری انحصار را یک الزام سیاستی از ابتدای اجرای پروژه‌ها دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست نظارتی و کنترل پروژه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حضور سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس، معاونان و جمعی از مدیران این سازمان و همچنین معاونان و مدیران ستادی وزارت ارتباطات برگزار شد.

تعارض انحصار با رویکرد‌های دولت چهاردهم

سیدستار هاشمی با اشاره به اجرایی شدن پروژه SWAP از سوی شرکت مخابرات ایران، اظهار کرد: «با شروع این پروژه، برخی دغدغه‌ها درباره احتمال ایجاد انحصار در این حوزه مطرح شده است که با رویکرد‌های دولت چهاردهم همخوانی ندارد.»

وزیر ارتباطات با یادآوری تأکید مقام معظم رهبری بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آن گفت: «از همان مراحل ابتدایی اجرای پروژه‌ها باید با تنظیم‌گری دقیق و هوشمندانه به‌گونه‌ای عمل شود که با چالش انحصار مواجه نشویم. بر همین اساس، کنترل و پایش اجرای پروژه فیبر نوری با حضور همه اپراتور‌های متعهد، به‌صورت مستمر و میدانی در حال انجام است.»

مدیریت علمی طیف فرکانسی و ضرورت واگذاری فرکانس پاک

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت مدیریت بهینه و علمی طیف فرکانسی کشور تأکید کرد و گفت: «واگذاری فرکانس پاک و عاری از تداخل، از الزامات توسعه پایدار ارتباطات است. برای پایش مؤثر طیف فرکانسی، ایجاد سامانه‌های نظارتی متنوع ضروری است. در این مسیر می‌توان هم‌زمان از ظرفیت تولید داخل و توانمندی‌های خارج با نگاه انتقال فناوری بهره گرفت.»

وی همچنین بر لزوم رفع تداخلات فرکانسی در داخل کشور و مناطق مرزی تأکید کرد و انجام اقدامات پیشگیرانه برای حفظ پاکی فضای فرکانسی کشور را یک اولویت دانست.

ارزیابی عملکرد رگولاتوری در نشست نظارتی

در ادامه نشست و با هدف ارزیابی دقیق‌تر برنامه‌ها و اقدامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، معاونان، مشاوران و کارشناسان تخصصی وزارت ارتباطات دیدگاه‌های مستند خود را مطرح کرده و پیشنهاد‌هایی برای بهبود عملکرد و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها ارائه دادند.

سلسله نشست‌های «پنج‌شنبه‌های نظارتی» به‌صورت مستمر هر هفته برگزار می‌شود و طی آن عملکرد بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات با حضور وزیر و تیم تخصصی او مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.