فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: دو عامل این سرقتها را کمتر از ۷۲ ساعت دستگیر و طلاجات مسروقه را نیز کشف و به مالباخته تحویل دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در این خصوص گفت: به دنبال وقوع دو مورد زورگیری و سرقت طلاجات، تلفن همراه و البسه از منزل یک شهروند، ماموران کلانتری ۱۶، دو عامل این سرقتها را کمتر از ۷۲ ساعت دستگیر و طلاجات مسروقه را نیز کشف و به مالباخته تحویل دادند.
سرهنگ "نجفی" بیان داشت: ماموران کلانتری ۲۳ نیز، سارق زورگیر تلفن همراه و البسه یک شهروند را در کمتر از ۲۴ ساعت در مخفیگاهش دستگیر کردند.
وی با اشاره به کشف یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه و سلاحهای بکار رفته در سرقت از مخفیگاه سارقان افزود: متهمان در تحقیقات اولیه به ۳ مورد سرقت دیگر نیز اعتراف کردهاند.