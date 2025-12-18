تیم‌های پیکان بندر دیر و پارس جنوبی عسلویه به دیدار نهایی هفته سوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه دوم راه یافتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران از ۲۶ آذر در گروه دوم مقدماتی با حضور تیم‌های پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان آغاز شد.

در پایان روز نخست تیم‌های پارس جنوبی عسلویه و پیکان بندر مستقیما به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند و چهار تیم شهرداری مراغه، کیش، سمنان و رازین پلیمر تهران نیز در دیدار‌های مرحله نخست پلی آف که امروز صبح برگزار شد، به مصاف هم رفتند و نتایج زیر به دست آمد:

رازین پلیمر تهران ۲ – کیش صفر (۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۲)

شهرداری مراغه یک – سمنان ۲ (۲۱ بر ۱۶، ۱۶ بر ۲۱ و ۱۶ بر ۱۸)

بدین ترتیب رازین پلیمر و سمنان راهی مرحله نیمه نهایی شدند و نتایج دو دیدار نیمه نهایی نیز به شکل زیر شد:

پیکان بندر دیر ۲ – رازین پلیمر تهران صفر (۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۵)

پارس جنوبی عسلویه ۲ – سمنان صفر (۲۱ بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۸)

با توجه به این نتایج تیم‌های پیکان بندر دیر و پارس جنوبی عسلویه به دیدار نهایی هفته سوم لیگ برتر ساحلی در گروه یک دوم راه یافتند.

یک دیدار هم امروز قرار بود به کسب رتبه پنجم بین دو تیم کیش و شهرداری مراغه برگزار شود که نماینده کیش به دلیل مصدومیت بازیکن خود انصراف داد و رتبه پنجمی این هفته به شهرداری مراغه رسید و کیش ششم شد.

فردا (جمعه ۲۸ آذر) در سومین و آخرین روز هفته سوم لیگ برتر ساحلی در گروه دو، دیدار‌های رده بندی و فینال برگزار می‌شود که برنامه آن به قرار زیر است:

دیدار رده‌بندی، ساعت ۱۰؛ رازین پلیمر تهران – سمنان

فینال، ساعت ۱۱؛ پیکان بندر دیر – پارس جنوبی عسلویه