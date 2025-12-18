چهارمین گردهمایی رؤسای نمایندگی‌ها و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، با حضور دیپلمات‌ها و مسئولان تمامی نهاد‌های ایرانی فعال در این کشور برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در این گردهمایی، شرکت‌کنندگان با هدف تقویت هماهنگی نهادی و ارتقای سطح همکاری‌ها در قالب چند نشست تخصصی به بررسی مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های مأموریتی پرداختند.

به گفته رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، این گردهمایی با هدف هم‌افزایی، تبادل تجربیات و هماهنگی راهبردی میان نمایندگی‌ها برگزار شده و نقش مهمی در بهبود عملکرد دستگاه‌های ایرانی ایفا می‌کند.

مسائل کنسولی، موضوعات سیاسی و امنیتی، همکاری‌های اقتصادی و تجاری و همچنین حوزه فرهنگی و رسانه‌ای، چهار محور اصلی این نشست‌ها را تشکیل می‌داد.

شرکت کنندگان با تأکید بر اهمیت دیپلماسی فرهنگی و رسانه‌ای، این نشست را فرصتی برای بازنگری برنامه‌ها و تقویت تعاملات فرهنگی میان دو کشور عنوان کرد.

مسئولان حاضر در این گردهمایی همچنین بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری و رفع موانع موجود در این حوزه تأکید کردند.

مصاحبه‌ها

مهدی مصطفوی، عضو شورای راهبردی روابط خارجی

رضا امیری مقدم، سفیر ایران در پاکستان

محمود صفری، رئیس اداره اول آسیای جنوبی

عبدالرضا راشد، معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی