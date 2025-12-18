به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به در پیش بودن انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، همزمان با انتخابات های میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و نخستین انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، گفت: شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در استان کرمان تشکیل می شود.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در اولین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان کرمان بر لزوم انجام فوری تمامی اقدامات لازم در حوزه‌های اجرا، نظارت و فضاسازی تأکید کرد تا انتخاباتی سالم و با حضور پرشور مردم رقم بخورد.

وی ادامه داد: انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره اهمیت داشته و این نظام افتخار دارد که در همه دوره‌ها انتخابات را پرشور و سالم برگزار کرده و زمینه حضور همه اقشار و سلایق را فراهم نموده است