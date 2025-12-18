پخش زنده
هشدار به متجاوزان به قانون؛ اجرای قانون، تضمین سلامت انتخابات است؛ هیچ بهانهای برای قانون شکنی پذیرفته نیست
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به در پیش بودن انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، همزمان با انتخابات های میان دورهای مجلس شورای اسلامی و نخستین انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، گفت: شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در استان کرمان تشکیل می شود.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در اولین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان کرمان بر لزوم انجام فوری تمامی اقدامات لازم در حوزههای اجرا، نظارت و فضاسازی تأکید کرد تا انتخاباتی سالم و با حضور پرشور مردم رقم بخورد.
وی ادامه داد: انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره اهمیت داشته و این نظام افتخار دارد که در همه دورهها انتخابات را پرشور و سالم برگزار کرده و زمینه حضور همه اقشار و سلایق را فراهم نموده است