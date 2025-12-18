پخش زنده
امروز: -
جشنواره استعدادهای خلاق بانوی اصفهان با شعار «زن، محور خلاقیت» در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به مأموریت این جشنواره گفت: این رویداد بهمنظور شناسایی، توانمندسازی و معرفی بانوان خلاق اصفهان در قالب بستری رقابتی، انگیزشی و فرهنگی برگزار میشود.
کمال حیدری با اشاره به اینکه مأموریت جشنواره با تأکید بر سه محور الهامبخشی، ارتباط و شبکهسازی، و توسعه و تداوم دنبال میشود تا زمینه بروز استعدادها و گسترش شبکه بانوان نوآور در سطح شهر فراهم شود، افزود: علاوه بر این، ایجاد زیرساختهای پایدار برای ادامه مسیر رشد بانوان مستعد پس از جشنواره نیز از اهداف محوری آن است.
وی تاکید کرد: محورهای جشنواره استعدادهای خلاق بانوی اصفهان فرهنگی و هنری، علم و فناوری، فنی و مهارتی، علوم انسانی و اجتماعی، کارآفرینی و اقتصاد خلاق، ورزشی و تندرستی است.
معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به اهداف این جشنواره افزود: این رویداد فرهنگی با همکاری ادارهکل بانوان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار میشود و تلاش دارد بستری پویا و انگیزهبخش برای بانوانی فراهم آورد که ایدهها، محصولات، آثار هنری، پژوهشها و ابتکارات خود را در حوزههای فرهنگی، علمی، هنری، ورزشی و اجتماعی به نمایش میگذارند.