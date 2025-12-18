به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی عصر امروز از روند احداث نیروگاه برق خورشیدی کارخانه سیمان در شهرستان بوکان بازدید کرد.

این دهکده خورشیدی که در فاز اولیه با ظرفیت تولید ۱۵ مگاوات برق آغاز به کار خواهد کرد، قابلیت توسعه تا ۵۲ مگاوات را دارد.

طرح نیروگاه برق خورشیدی یکی از پروژه‌های سازگار با محیط‌زیست است و احداث آن در راستای استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر می‌باشد.