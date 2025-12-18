پخش زنده
آیین ملی «یلدای شهدایی» در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان گفت: آیین ملی «یلدای شهدایی» با همکاری خادمیاران شهدا در تمامی استانهای کشور بهصورت همزمان در گلزارهای مطهر شهدا برگزار شد.
مسعود نیکبخت با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: یلدای شهدایی فرصتی ارزشمند برای پاسداشت یاد و راه شهیدان والامقام و تقویت پیوند نسلهاست. این آیین ملی علاوه بر احیای سنتهای ایرانی، بستری برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه فراهم میآورد.
وی افزود: با مشارکت واحدهای استانی بنیاد شهید و همراهی خادمیاران گلستان شهدا، امیدواریم گامی مؤثر در ایجاد همبستگی ملی و انتقال ارزشهای معنوی به نسل جوان برداریم.
این مراسم، همچون سالهای گذشته، با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و اقشار مختلف مردم در گلستان شهدا برگزار شد و برنامههای فرهنگی، قرائت شعر، خاطرهگویی و آیینهای سنتی یلدا در کنار یاد شهیدان اجرا شد.