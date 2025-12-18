توسعه نیروگاه‌ های بادی و خورشیدی و استفاده بیشتر از انرژی های تحدیدپذیر در دستور کار مدیران شهرستان خواف قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار خواف گفت: این شهرستان با برخورداری از حدود ۵ هزار مگاوات ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر، پس از استان سیستان و بلوچستان، رتبه دوم کشور را در حوزه بادی به خود اختصاص داده است.

مهدی آسیایی افزود: در حوزه انرژی خورشیدی نیز شهرستان خواف با توجه به شرایط اقلیمی مناسب، رتبه چهارم استان را داراست که همین مزیت‌ ها، زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌ گذاران داخلی و خارجی را در منطقه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ های انرژی‌ های پاک در دستور کار مدیریت شهرستان قرار دارد، گفت: هم اکنون حدود ۲۲ مگاوات انرژی بادی در شهرستان به بهره‌ برداری رسیده است و به شبکه برق استان تزریق می‌ شود و در بخش انرژی خورشیدی نیز ۲۶ مگاوات برق در مدار تولید قرار دارد.

آسیایی ادامه داد: با تسهیل فرآیندهای سرمایه‌ گذاری امیدواریم در سال ۱۴۰۵ شاهد موفقیت‌ های چشمگیر و جهش قابل توجه در توسعه نیروگاه‌ های بادی و خورشیدی در شهرستان خواف باشیم.

وی تأکید کرد: توسعه انرژی‌ های تجدیدپذیر علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در رونق اقتصادی و ارتقای جایگاه این شهرستان در سطح استان و کشور خواهد داشت.