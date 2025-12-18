استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با توسعه سرمایه‌گذاری در صفحه های خورشیدی، ضمن رفع ناترازی انرژی استان در مسیر خودکفایی در تولید برق تجدیدپذیر قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به کمبود برق در کشور، گفت: با توسعه سرمایه‌گذاری در پنل‌های خورشیدی، ناترازی انرژی به‌تدریج برطرف می‌شود و استان در مسیر خودکفایی در تولید برق تجدیدپذیر قرار می‌گیرد.

رضا رحمانی عصر امروز در حاشیه بازدید از نیروگاه برق خورشیدی کارخانه سیمان کاوان بوکان، افزود: ظرفیت قابل توجهی از متقاضیان احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان بررسی و تأیید شده و بخش مهمی از این طرح‌ها وارد مرحله اجرا شده‌اند که نشان‌دهنده استقبال جدی از انرژی‌های پاک است.

وی همچنین با بیان اینکه در آینده نزدیک بخشی از این پروژه‌ها به بهره‌برداری می‌رسد، خاطرنشان کرد: در ادامه طرح‌های بیشتری عملیاتی خواهد شد تا کمبود انرژی استان به شکل مؤثری جبران شود.

استاندار آذربایجان‌غربی بر حمایت همه‌جانبه از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز تاکید کرده و افزود: این پروژه‌ها علاوه بر تأمین برق صنایع و خانوارها، به کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه کمک می‌کنند.

رحمانی در پایان با اشاره به ظرفیت بالای تابش خورشید در استان، اضافه کرد: آذربایجان‌غربی می‌تواند به قطب تولید انرژی پاک در شمال‌غرب کشور تبدیل شود و از این توانمندی برای توسعه اقتصادی و حفظ محیط‌زیست بهره ببرد.