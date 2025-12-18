مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان گفت:این کاروان متشکل از خادمین بقاع متبرکه و بازنشستگان اوقاف از محل نیات مرتبط با موقوفات به عتبات عالیات اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، : حجه الاسلام جلالی مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان افزود این کاروان متشکل از خادمین بقاع متبرکه و بازنشستگان اوقاف از محل نیات مرتبط با موقوفات به عتبات عالیات اعزام میشود

وی افزود:برای هرنفر ۱۵ میلیون از همین محل هزینه شده است و دراین سفر زمینی علاوه برزیارت عتبات برنامه های متعدد فرهنگی اجرا میشود