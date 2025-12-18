پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان در بازدید میدانی از سد در حال ساخت دیورش، بر ضرورت تسریع در روند اجرای این طرح برای تأمین آب پایدار، مدیریت منابع آبی منطقه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، هادی حقشناس، در بازدید از سد در حال ساخت دیورش رودبار با بیان اینکه این سد نقش مؤثری در مدیریت منابع آبی، کنترل روانآبها، تأمین آب شرب پایدار و تقویت بخش کشاورزی منطقه دارد گفت: تکمیل بهموقع این طرح از اولویتهای اصلی مدیریت استان است.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، خواستار تسریع در روند اجرای پروژه، رفع موانع احتمالی و تأمین بهموقع اعتبارات مورد نیاز شد و بر پیگیری مستمر تا بهرهبرداری کامل از این طرح تأکید کرد.
استاندار گیلان با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه گفت: خط انتقال و لولهگذاری سد دیورش که با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شده، تاکنون به حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
هادی حقشناس همچنین تصریح کرد: همزمان با احداث سد دیورش، اجرای خط انتقال آن نیز در دستور کار قرار دارد و با تکمیل این طرح، بخشی از مشکلات تأمین آب شهرهای توتکابن، رستمآباد، رودبار، منجیل و لوشان برطرف خواهد شد.
به گفته وی، تأمین آب مورد نیاز ۶۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی مناطق دره خرشک و اسطلخجان به میزان ۱۳.۵ میلیون مترمکعب از دیگر مزایای بهرهبرداری از سد دیورش رودبار است.
در این بازدید، مدیران و مسئولان اجرایی این طرح گزارشی از آخرین اقدامات انجامشده، مسائل فنی و نیازهای اعتباری ارائه کردند و استاندار گیلان هم دستورات لازم را برای تسهیل روند اجرا و تسریع در تکمیل این سد صادر کرد.