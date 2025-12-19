بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، شهرام جلال پور افزود: مسئولیت اجرای این شیوهنامه بر عهده معاونتهای غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده اداره کل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی و دبیرخانه کمیته کشوری غنیسازی است.
وی تصریح کرد: محصولات غذایی غنی شده، ریزمغذیهای مورد نظر را بهطور ثابت و با میزان معین، در اختیار افراد جامعه گذارده و نیاز آنان را تأمین میکند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان یادآور شد: انجام غنیسازی آرد گندم برای تمامی تولیدکنندگان آرد اجباری است.
وی بیان کرد: غنیسازی مواد غذایی با ریزمغذیها در مقایسه با سایر راهکارهای پیشگیری و کنترل کمبود ریزمغذیها، بهعنوان ارزانترین و مؤثرترین راه برای کاهش شیوع کمبود ریزمغذیها در جامعه مطرح است.
کارشناس مسئول واحد نظارت بر مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان دشتستان نیز گفت: غنیسازی عبارت است از افزودن یک یا چند ماده غذایی به غذای مصرفی متداول.
نوشین حسنزاده اظهار کرد: برنامه غنیسازی آرد با آهن و اسیدفولیک با هدف ارتقاء سطح سلامت جامعه و بهبود کمخونی ناشی از کمبود آهن، از طریق تأمین ریزمغذیهای ضروری آهن و اسیدفولیک انجام میشود.
وی همچنین گفت: انتظار میرود با انجام این طرح ۳۰ درصد نیاز روزانه افراد جامعه به آهن و اسیدفولیک نسبت به مقادیر توصیه شده تأمین شود.
حسنزاده تاکید کرد: هیچ دلیلی مبنی بر اینکه غنیسازی آرد با آهن بتواند اثر مخربی بر سلامت افراد مبتلا به تالاسمی و همچنین کمخونی مینور داشته باشد، وجود ندارد.
وی با بیان اینکه غنیسازی آرد با آهن اثرات سودمندی بر سلامت ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون نفر از مردم کشورهای منطقه که از فقر آهن رنج میبرند، داشته است، یادآور شد: دولتها از غنیسازی آرد بهعنوان یک راهبرد مؤثر برای کاهش کمخونی ناشی از فقر آهن استقبال میکنند.