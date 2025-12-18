پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان با اشاره به بارشهای فعال گفت: هماکنون بارندگی در اغلب محورهای جنوب کرمان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان با اشاره به بارشهای فعال در منطقه گفت: هماکنون بارندگی در اغلب محورهای حوزه جنوب کرمان در جریان است و بر اساس هشدارهای صادرشده از سوی سازمان هواشناسی، از عصر امروز این بارشها بهتدریج تشدید خواهد شد.
نعمتاله حسینزاده روز پنجشنبه در حاشیه بازدید میدانی از محورهای حوزه استحفاظی اظهار کرد: در حال حاضر تمامی محورهای اصلی جنوب کرمان باز بوده و تردد در آنها جریان دارد، اما با توجه به تداوم و تشدید بارندگیها، سطح جادهها لغزنده بوده و رانندگان باید با احتیاط کامل تردد کنند.
وی افزود: بارشها در محورهای مرتفع و گردنههای برفگیر ساردوئیه شهرستان جیرفت بهصورت برف است و پیشبینی میشود از عصر امروز شدت گرفته و بهصورت برف سنگین ادامه یابد، از اینرو تردد در این محورها بدون زنجیرچرخ امکانپذیر نخواهد بود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان با تأکید بر پرهیز از سفرهای غیرضروری تصریح کرد: با توجه به لغزندگی محورهای مواصلاتی، بهویژه در ساعات عصر و شب، از رانندگان درخواست میشود اطلاعیهها و هشدارهای صادرشده را جدی بگیرند.
حسینزاده از آمادهباش کامل نیروهای راهداری خبر داد و گفت: ۱۵۰ نیروی راهدار به همراه ماشینآلات راهداری بهصورت آماده و فعال در محورهای جنوب استان مستقر هستند و عملیات ایمنسازی، پایش و خدمترسانی به کاربران جادهای را انجام میدهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه محورهای اصلی باز هستند و رانندگان میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته یا به صورت برخط وضعیت محورهای مواصلاتی را دریافت کنند.