به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با بیان اینکه شیوع سرطان در ایران نسبت به آمار جهانی کمتر است، اظهار کرد: آمار ابتلا به سرطان در کشور ما حدود یک‌سوم متوسط جهانی است، اما در حوزه سرطان پستان با یک چالش مهم مواجه هستیم و آن، جوان‌تر بودن بیماران ایرانی است؛ به‌طوری که میانگین سن ابتلا حدود ۱۰ سال کمتر از میانگین جهانی گزارش می‌شود.

وی افزود: این مسئله علاوه بر تأثیرات منفی بر نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زنان، از نظر پزشکی نیز نگران‌کننده است، چراکه بیولوژی و رفتار تومور در بیماران جوان‌تر معمولاً تهاجمی‌تر بوده و درمان را با پیچیدگی‌های بیشتری همراه می‌کند.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر مشکل مراجعه دیرهنگام بیماران تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان پستان زمانی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند که بیماری در مراحل پیشرفته قرار دارد و ضایعه گسترش یافته یا غدد لنفاوی زیر بغل درگیر شده است؛ در این شرایط، روند درمان دشوارتر و طولانی‌تر خواهد بود.

حسینی با اشاره به اهمیت پیشگیری گفت: همین تأخیر در مراجعه، ضرورت توجه مضاعف به آموزش، آگاهی‌بخشی و غربالگری را نشان می‌دهد، چراکه تشخیص زودهنگام می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش شانس درمان موفق و کاهش عوارض بیماری داشته باشد.

وی در ادامه به سرطان‌های دستگاه ژنیکولوژی زنان نیز اشاره کرد و افزود: سرطان رحم ارتباط مستقیمی با سبک زندگی دارد و اغلب در زنان مبتلا به چاقی، فشار خون و دیابت مشاهده می‌شود؛ عواملی که با اصلاح سبک زندگی، افزایش تحرک و کنترل وزن می‌توان خطر ابتلا به آن را کاهش داد.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره سرطان دهانه رحم نیز گفت: یکی از مشکلات اساسی در کشور، عدم پوشش واکسیناسیون ویروس HPV است؛ واکسنی که در بسیاری از کشورهای جهان وارد برنامه واکسیناسیون کشوری شده و نقش مؤثری در پیشگیری از این سرطان دارد، در حالی که آمار ابتلا به سرطان دهانه رحم در ایران روندی افزایشی دارد.

حسینی تأکید کرد: باور نادرست «سرطان مساوی با مرگ» باید از ذهن جامعه حذف شود، چراکه بسیاری از سرطان‌ها در صورت تشخیص به‌موقع، کاملاً قابل درمان هستند و رسانه‌ها نقش مهمی در اصلاح این باور و هدایت مردم به مسیرهای درمانی صحیح دارند.