

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم لیگ برتر تکواندو بانوان جام ایراندخت و یادواره شهیده زینب کمائی امروز (۲۷ آذر) با برگزاری مسابقات اوزان فرد پیگیری شد.

در وزن اول (من‌های ۴۶ کیلوگرم) غزال هوشمند از پارس جنوبی به مقام قهرمانی رسید. وی در فینال مقابل باران خداداد که به عنوان بازیکن آزاد در این دوره حضور داشت، به میدان رفت و به برتری رسید. خداداد نایب قهرمان شد، سمیرا شکری از تیم دیار و هستی ولی نژاد از هدیه سازان اریکه پاسارگاد به طور مشترک سوم شدند.

پرنیان نوری از تیم پارس جنوبی دومین طلای این تیم را در وزن سوم (من‌های ۵۳ کیلوگرم) کسب کرد. وی در دیدار فینال مقابل نگار اسماعیلی از تیم ایمن تک پیشرو به میدان رفت و به برتری رسید. روژان گودرزی از تیم آکادمی ویسی و نگین ناصری پور از پارس جنوبی نیز سوم شدند.

فرشته فتحی از تیم ایران استار در فینال وزن پنجم (من‌های ۶۲ کیلوگرم) در دیدار نهایی مقابل مطهره فتحی بازیکن آزاد، به پیروزی دست یافت. فاطمه حیاتی بازیکن آزاد و نسترن ولی زاده به نشان برنز رسیدند.

در وزن هفتم (من‌های ۷۳ کیلوگرم) ملیکا میرحسینی از تیم پایگاه سلامتی رها همانند هفته نخست قهرمان شد، الهام حقیقی از تیم آکادمی ویسی دوم شد و مبینا کاظمی از تیم هیئت همدان و باران نعمتی از هدیه سازان اریکه پاسارگاد نیز سوم شدند.

در این دوره از مسابقات علاوه بر ۵۳ بازیکن آزاد، تیم‌های دیار، اورون الف، اورون ب، ایمن تک پیشرو، هلدینگ رنگسازی رونق و آئینه، تیم هیئت همدان، سیمرغ، پارس جنوبی، آکادمی آترا، پایگاه سلامت رها، آکادمی ویسی، هدیه سازان اریکه پاسارگاد و ایران استار شرکت دارند.

مسابقات اوزان زوج نیز فردا (۲۸ آذر) در خانه تکواندو پیگیری می‌شود.