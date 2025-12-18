کتاب «تئاتر مسجد و هنر قدسی»؛ اثری پژوهشی در حوزه تئاتر و پیوند آن با مساجد است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این اثر به برداشت‌های نادرست رایج درباره تئاتر دینی می‌پردازد.

در این پژوهش، ارتباط تئاتر مسجد با هنر قدسی، ریشه‌های آن در مسجد، و پیوندش با تفکر علوی و تفکر محمدی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که تئاتر چگونه می‌تواند در انتقال مفاهیم انسانی و متعالی به مخاطب نقش مؤثر ایفا کند.

همچنین ریشه‌های تئاتر و ریشه‌های مسجد، و سابقه فعالیت‌های نمایشی پیش و پس از انقلاب اسلامی به‌صورت تحلیلی بررسی شده و در نهایت، نظریه‌ای پژوهشی درباره تئاتر مسجد ارائه شده است.

ایمان یادگاری گزارش میدهد: