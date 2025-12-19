رعایت استانداردهای سلامت غذایی درصنایع بزرگ بوشهر دنبال میشود
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: با هدف تقویت استانداردهای سلامت در صنایع بزرگ استان، رعایت الزامات بهداشتی در زنجیره تأمین مواد غذایی آنها با جدیت در حال پیگیری است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر محمدحسن رهنما در نشست همافزایی دامپزشکی و صنعت با اشاره به اهمیت مدیریت مخاطرات زیستی، اظهار کرد: در این نشست، نقش دامپزشکی در پیشگیری از تهدیدهای بهداشتی و ضرورت رعایت استانداردهای سلامت در واحدهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه و سلامتمحور دامپزشکی، افزود: تعامل مؤثر میان دستگاههای نظارتی و صنایع بزرگ میتواند نقشی مهم در ارتقای سلامت نیروی انسانی، کاهش مخاطرات بهداشتی و تحقق سلامت پایدار ایفا کند.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر، این نهاد را یکی از بازوهای اصلی نظام سلامت دانست و گفت: این مجموعه آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی خود در کنار صنایع بزرگ، در مسیر صیانت از سلامت عمومی و ارتقای شاخصهای بهداشتی همکاری کند.
دکتر رهنما اضافه کرد: با هدف تقویت استانداردهای سلامت در صنایع بزرگ استان، رعایت الزامات بهداشتی در زنجیره تأمین مواد غذایی آنها با جدیت در حال پیگیری است.
در این نشست بر تداوم جلسات تخصصی، توسعه همکاریهای آموزشی و تقویت سازوکارهای مشترک پایش و نظارت بهداشتی تأکید شد.