به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرمانده سپاه ناحیه آباده گفت: هفتمین دوره آموزشی رویداد تولید محتوا با حضور ۱۵۰ نفر از بسیجیان این شهرستان برگزار و موضوعاتی در ارتباط با استفاده صحیح از هوش مصنوعی، تندنویسی دقیق و تولید محتوا به آنان آموزش داده شد.

سرهنگ علی رجبی افزود: بسیجیان این شهرستان در زمینه فناوری دارای رتبه‌های استانی و کشوری هستند و در برنامه‌های مختلف فضای مجازی و هوش مصنوعی از آنان استفاده می‌شود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.