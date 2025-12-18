پخش زنده
امروز: -
هفتمین دوره رویداد تولید محتوا با حضور بسیجیان در آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرمانده سپاه ناحیه آباده گفت: هفتمین دوره آموزشی رویداد تولید محتوا با حضور ۱۵۰ نفر از بسیجیان این شهرستان برگزار و موضوعاتی در ارتباط با استفاده صحیح از هوش مصنوعی، تندنویسی دقیق و تولید محتوا به آنان آموزش داده شد.
سرهنگ علی رجبی افزود: بسیجیان این شهرستان در زمینه فناوری دارای رتبههای استانی و کشوری هستند و در برنامههای مختلف فضای مجازی و هوش مصنوعی از آنان استفاده میشود.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.