پخش زنده
امروز: -
مدیریت بحران فرمانداری شهرستان باروق با صدور اطلاعیه ای از کولاک برف در جاده سرچم و لزوم خودداری رانندگان از تردد در این محور خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیریت بحران فرمانداری شهرستان باروق در اطلاعیهای از مردم و رانندگان خواست به دلیل بارش برف و کولاک شدید در جاده سرچم در بخشی از محدوده شهرستان باروق و شهرستان چاراویماق به هیچ وجه از این جاده تردد نکنند.
در این اطلاعیه آمده است: ضمن توجه به هشدارهای صادره، در صورت تردد از این محور، حتما تجهیزات زمستانی و ایمنی شامل لاستیک مناسب، زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشید و از سالم بودن بخاری ماشین، چراغها و برفپاککن اطمینان حاصل کنید.