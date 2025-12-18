هفته‌ای که گذشت با رویداد‌های متنوعی همراه بود، از اعلام برگزیدگان کتاب سال جوانان تا رونمایی از کتاب‌های جدید و فراخوان‌های ادبی که در طول هفته منتشر شد و به صدر خبر‌های رسانه‌ها راه یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، یکی از این خبرها به اعلام برگزیدگان کتاب سال جوانان اختصاص داشت .

این هفته ، همزمان با هفته پژوهش ، برگزیدگان پنجمین دوره جایزه کتاب سال جوانان در رشته های اخلاق، پزشکی ، نثر و شعر معاصر ،نقد ادبی و تاریخ تالیف و ترجمه معرفی شدند .

پیگیری وضعیت سلامتی رضا امیرخانی از طرف نویسندگان و اهالی فرهنگ ، از دیگر خبرهای این هفته بود . طبق آخرین وضعیتی که پزشک معالج رضا امیرخانی اعلام کرد ، این نویسنده سانحه دیده که از تاریخ 9 آذرماه در بیمارستان بستری است از نظر وضعیت جسمی در حالت ثبات قرار دارد و معالجه ها ادامه دارد .

رونمایی از چهار کتاب در حوزه های متنوع در گروه کتابهای بزرگسال ، از کتابهای حوزه اسارت در حوزه هنری ، رونمایی کتاب با موضوع تئاتر بچه های مسجد و یک کتاب درباره نوجوانان از دیگر خبرهای این هفته بود . کتاب حوزه نوجوان ، زندگی مدرسه ای نام داشت که به موضوع یک مدرسه ایده آل اشاره داشت .

در هفته گذشته ، کارهای مرتبط با جشنواره شعر فجر کلید خورد و نشست های تخصصی آن برگزار شد .

جشنواره شعر فجر در ایام دهه فجر در بهمن ماه برگزار می شود .

کتابخانه کامران فانی هم در هفته ای که گذشته به کتابخانه ملی اهداشد .

کامران فانی پیشکسوت حوزه کتابداری بود که دار فانی را وداع گفت.