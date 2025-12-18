معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: بر اساس ارزیابی‌های وزارت کشور، لرستان از رتبه سی‌ویکم به رتبه پنجم عمرانی کشور ارتقا یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهدی مجیدی در نشست با اصحاب رسانه استان گفت: در ارزیابی ۱۴ شاخص ابلاغی معاونت عمرانی وزارت کشور، با ارائه مستندات دقیق و اجرای هدفمند برنامه‌ها، لرستان با ۲۶ پله صعود، از رتبه سی‌ویکم به رتبه پنجم عمرانی کشور ارتقا یافت که این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی، مدیریت منابع، پایش مستمر طرح‌های عمرانی و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان است.

وی با اشاره به شتاب گرفتن طرح‌های نیمه‌تمام، جذب گسترده اعتبارات، فعال شدن طرح‌های متوقف‌شده و ارتقای رتبه استان در حوزه‌های مختلف تأکیدکرد: حفظ این جایگاه نیازمند تداوم نگاه توسعه‌محور و نظارت مستمر بر اجرای طرح‌های عمرانی است.

مجیدی در ادامه با بیان اینکه کسب رتبه پنجم استان به معنی افتتاح سریع همه طرح‌ها به ویژه طرح‌های کلان استان نیست، افزود: مشکلات اقتصادی و تورم باعث طولانی شدن روند اجرای این طرح‌ها از جمله راه‌آهن شده که برای تکمیل نیازمند بودجه کلان هستند.

در این نشست همچنین اعلام شد؛ امسال بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی به لرستان ابلاغ شده که تاکنون ۶۰ درصد آن تخصیص یافته است.