، رئیس جمهور در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان گفت: ایرانی میخواهم که قدرت و عزت داشته باشد و نه آن ایرانی که دشمن با تجزیه کردن به دنبال آن است.
پزشکیان با بیان اینکه هم اکنون روابطمان با تمام کشورهای منطقه بهتر شده است افزود: من آدم بیسوادی نیستم، میدانم کجا میدانم و کجا نمیدانم، آن آدمهایی که ادعا میکنند همه چیز را بلدند ما را به اینجا رساندند.
وی گفت: هر کسی مدعی حل مشکلات است وقتی به میدان و عمل میرسد میبیند که طبق آنچه به سادگی ادعا میکرد نیست.
رئیس جمهور با بیان اینکه سال آینده موضوع خاموشیها و تعطیلی کارخانهها کمتر خواهد شد افزود: برای حل سریعتر مشکلات در استانها تغیراتی ایجاد کردیم و اختیارات را به استانها دادیم.
پزشکیان گفت: در تصمیم گیریها به دنبال مشارکت مردم هستیم که نمونه این مشارکت را در اقدامان محله محور و مسجد محور و مدرسه سازی میتوان دید.
وی خطاب به برخی خبرنگاران گفت: برخی خبرنگاران که میگویند شما برنامهای ندارید پس کنار بروید، اما ما در عین مشکلات در حال کار و پیگیری رفع مشکلات هستیم.
رئیس جمهور گفت: افرادی پشت تریبون حرفهای بی ربط میزنند و عدهای هم برای آنها کف میزنند و این نشان میدهد که آنها هم متوجه نیستند.
وی افزود: با مشارکت مردم ۷ هزار مدرسه را در حال اتمام داریم.
حاجیزاده، رئیس ستاد مرکزی انتخاباتی پزشکیان در خراسان جنوبی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند، گفت: امروز مردم انتظار دارند که وضعیت کشور اصلاح شود و ناهنجاریها مانند فساد، رانتخواری، ویژهخواری و مشکلات مدیریتی به پایان برسد.
وی افزود: مردم میدانند که درصد زیادی از بودجه کشور در اختیار دولت است، اما متاسفانه برخی از سازمانها هیچ اثر مثبتی در جامعه نداشتهاند.
توجه ویژه به ظرفیتهای مرزی با افغانستان و ایجاد منطقه آزاد تجاری برای کمک به مردم و حفظ بافت جمعیتی مناطق مرزی، دوبانده کردن محورهای مواصلاتی، تکمیل خط راهآهن زاهدان، بیرجند و مشهد، ایجاد صنایع تبدیلی و جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی و استفاده از نیروی متخصص بومی، رفع مشکل آب شرب و صنعتی، بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری و توریسم سلامت در استان از پیشنهادات حاجیزاده بود.
وفاییفرد، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند و فعال سیاسی اصلاحطلب، در سخنانی با اشاره به ۲۱ سال از تشکیل استان خراسان جنوبی، گفت: صرف نظر از برخی تلاشهای مؤثر، در شاخصهای کلیدی اقتصادی استان مانند ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی، خراسان جنوبی همچنان با کمتر از نیم درصد از سهم تولید ناخالص کشور در انتهای جدول قرار دارد. گرچه در این سالها بهبود نسبی در برخی شاخصها مشاهده شده، اما هنوز در جایگاه مناسبی قرار نداریم.
وی همچنین گفت: برای تداوم فعالیتها، ضروری است که شبکهای از مدیران لایق و کارآمد تشکیل شود و انتظار میرود از نیروهای جوان اصلاحطلب استفاده شود؛ زیرا این استان دارای نیروهای متخصص و کارآمد است که در سطوح ملی موفق هستند، اما باید از این مدیران در داخل استان به نحو مطلوب استفاده گردد.
محمدرضا آقا ابراهیمی، استاد دانشگاه، جانباز دفاع مقدس و فعال سیاسی اصلاحطلب، در سخنانی با اشاره به چالشهای پیچیده کشور گفت: شما قول داده بودید موانع را از سر راه بردارید و تعامل سازنده با جهان خارج برقرار کنید. همچنین وعده دادید که متخصصان دلسوز را به کار بگیرید و اوضاع معیشت و رفاه مردم را سامان دهید، شما قول دادید عدالت را برقرار کرده و تورم را کاهش دهید، شما قول دادید اگر به این وعدهها نتوانستید عمل کنید، صادقانه حقایق را بیان کرده و از کار کنارهگیری خواهید کرد.
وی با بیان اینکه امروز کشور گرفتار ابر بحرانهاست افزود: شجاعت و صداقت در عمل را در پیش بگیرید و مسئولیت جایگاهی که داوطلبانه و آگاهانه در پی تصدی آن بودید را به طور کامل بر عهده بگیرید.
محمدرضا آقا ابراهیمی گفت: به این بیدولتی خاتمه دهید و وزیران و مدیران ناتوان و غیرهمسو را برکنار کنید و از نیروهای جوان آزموندیده و کارآمد استفاده کنید.
همت پور فعال حوزه بانوان و خانواده، کارآفرین نمونه کشوری و فعال حوزه صنایع دستی، در سخنانی از تلاش زنان خراسان جنوبی برای احیای هنرهای سنتی و ایجاد اشتغال در مشاغل خانگی و خوداشتغالی، با وجود محدودیتهای طبیعی مانند کمبود آب، سخن گفت.
وی افزود: در خراسان جنوبی سه صندوق از ۲۰ صندوق حمایت از توسعه زنان کشور، ۱۵ شرکت تعاونی زنان روستایی و ۲۳۸ صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی فعالیت دارند وهمچنین ۵۹۴ زن تسهیلگر روستایی و بیش از ۲۰۰ نفر در حوزه شهری در حال فعالیت هستند. "
همت پور به برخی مطالبات زنان خراسان جنوبی از جمله تجهیز آزمایشگاه جنینشناسی مرکز ناباروری، بازگشت قانون بازنشستگی پیش از موعد، برقراری حق عائلمندی برای بانوان شاغل، راهاندازی پارک ویژه بانوان و مرکز ترک اعتیاد ویژه زنان اشاره کرد و همچنین خواستار تخصیص سهمیه ویژه برای جوانان عشایری و مرزنشین در آزمونهای استخدامی و رفع مشکل جذب وامهای اشتغالزا شد.
خیاط، فعال حوزه جوانان و دانشجویان، هم وی با بیان اینکه شما قول تدبیر داده بودید گفت: هر سال یک تن طلا از معادن خراسان جنوبی استخراج میشود و نزدیک ۴۰ درصد صادرات کشور از مرز ماهیرود این استان عبور میکند، اما سوال این است که سهم مردم این استان از این ثروت بزرگ چیست؟
وی همچنین در انتقاد از سیستمهای بانکی، افزود: در عصری که فناوری و اطلاعات به سرعت پیش میرود، بانک مرکزی به گردش حساب چند ساله یک پیرمرد روستایی دسترسی دارد، اما چطور از گردش حساب ۱۳ هزار میلیاردی یک جوان ۲۴ ساله بیخبر است.
عضو هیئت علمی دانشکاه پیام نور، فعال سیاسی اصولگرا نیز با اشاره به اینکه خشکسالیهای مداوم، خشک شدن قنوات و چاههای روستایی، توقف و کمرنگ شدن طرح انتقال آب از دریای عمان، صدور مجوز حفر چاه در مناطق مرزی، زنگ خطر جدی برای امنیت زیستی استان است گفت: این موضوع نیازمند تصمیمات فوری و راهبردی در سطح ملی است.
فرشته اسدزاده همچنین به تقویت بنیه اجتماعی و فرهنگی و تامین اعتبار برای اجرای سند آسیبهای اجتماعی اشاره کرد.
حسینی، فعال حوزه سازمانهای مردم نهاد گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶ هزار سازمان مردم نهاد در خراسان جنوبی فعالیت میکنند که با مشکلاتی همچون ترک تحصیل، حاشیهنشینی، فقر و اعتیاد مبارزه میکنند و در حال فرهنگسازی هستند.
وی افزود: سرمایه اجتماعی، که ستون امنیت و توسعه است، از همین مردم شکل میگیرد و سازمانهای مردم نهاد نه تنها مطالبهگر هزینه نیستند، بلکه اعتمادساز مردم هستند.
حسینی گفت: ما در سازمانهای مردم نهاد، با نظارت دانشگاهها، استانداری و دستگاههای اجرایی، سند توسعه راهبردی استان را نوشتهایم که شامل ۲۹ طرح قابل اجرا با ارزش ریالی مشخص است.