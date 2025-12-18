پخش زنده
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که میزان رضایت عمومی از عملکرد دونالد ترامپ از آغاز دور دوم ریاستجمهوری او تاکنون با کاهش قابل توجهی روبهرو شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نشریه آمریکایی دهیل؛ نظرسنجی تازه مؤسسه «امرسون کالج پولینگ» حاکی است میزان محبوبیت دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون هشت واحد درصد کاهش یافته است.
بر اساس این نظرسنجی، ۴۱ درصد رأیدهندگان اعلام کردهاند از عملکرد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور رضایت دارند؛ در حالی که این رقم در ماه ژانویه و همزمان با آغاز دور دوم ریاستجمهوری او ۴۹ درصد بود. در مقابل، ۵۰ درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی عملکرد ترامپ را ناپسند ارزیابی کردهاند؛ آماری که نشاندهنده تغییر جهت افکار عمومی نسبت به ابتدای دوره دوم اوست.
در ادامه آمده است: از شرکتکنندگان خواسته شد عملکرد رئیسجمهور را در حوزههای مختلف با نمرهای از A تا F ارزیابی کنند. ترامپ در موضوع مهاجرت بهترین عملکرد را داشت و ۳۷ درصد از رأیدهندگان به او بالاترین نمره را دادند. با این حال، بیشترین نمرات مردودی مربوط به حوزههای اقتصاد، هزینههای زندگی و نظام سلامت بوده است.
این گزارش اضافه کرد: اقتصاد مهمترین مسئله کشور از نگاه ۳۸ درصد از رأیدهندگان عنوان شده است؛ در حالی که موضوعاتی مانند تهدیدات علیه دموکراسی، خدمات درمانی و مهاجرت هر کدام با ۱۴ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
به نوشته این نشریه، نتایج این نظرسنجی در شرایطی منتشر میشود که چندین نظرسنجی دیگر نیز در ماههای اخیر از کاهش یا ثبات شکننده محبوبیت رئیسجمهور آمریکا حکایت داشتهاند؛ بهویژه در آستانه پایان نخستین سال دور دوم ریاستجمهوری ترامپ.
در ادامه گزارش آمده است: ترامپ ماه گذشته مدعی شده بود که بالاترین میزان محبوبیت در تمام دوران فعالیت سیاسی خود را تجربه میکند، اما کارشناسان با استناد به دادههای نظرسنجیها تأکید کردهاند که روند کلی نشاندهنده افت یا دستکم کاهش شتاب حمایت عمومی از اوست.
نظرسنجی امرسون نشان میدهد میزان محبوبیت ترامپ نسبت به ماه گذشته تقریباً ثابت مانده است؛ موضوعی که همزمان با افزایش نگرانیها درباره وضعیت اقتصادی و تعطیلی بیسابقه و طولانی دولت فدرال برجسته شده است. در عین حال، میانگین نظرسنجیهای «Decision Desk HQ» حاکی از آن است که محبوبیت ترامپ در هفتههای اخیر اندکی بهبود یافته است.
این نظرسنجی ملی در روزهای ۱۴ و ۱۵ دسامبر و با مشارکت هزار رأیدهنده ثبتنامشده در سراسر آمریکا انجام شده و دامنه خطای آن حدود مثبت و منفی سه درصد اعلام شده است.