به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور در این نشست گفت: این سازمان ماهانه حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و بخش عمده این هزینه‌ها مربوط به پرداخت مستمری است.

مصطفی سالاری افزود: از مجموع هزینه‌های ماهانه سازمان، حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و مقرری‌بگیران و هزینه‌های درمانی جامعه تحت پوشش می‌شود و این در حالی است که حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان قرار دارند.

منصور بیجار استاندار سیستان وبلوچستان هم به ظرفیت‌های استان در بخش‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات اشاره کرد و گفت، سیستان وبلوچستان محروم نیست بلکه دارای ظرفیت بی نظیری است که باید از آنها استفاده کرد.