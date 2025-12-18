پخش زنده
دوره تخصصی پایه جستوجو و نجات در کوهستان با حضور نجاتگران در فیروزآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلالاحمر استان فارس گفت: دوره استانی تخصصی پایه جستوجو و نجات در کوهستان با حضور ۳۰ نجاتگر به میزبانی شهرستان فیروزآباد برگزار شد.
طیب طاهرزاده افزود: در این دوره نجاتگران آموزشهای نظری، عملی و مانور عملیاتی با هدف ارتقای دانش و توانمندیهای تخصصی نجاتگران در حوزه جستوجو و نجات در کوهستان را آموزش دیدند.
معاون آموزش و پژوهش هلالاحمر فارس بیان کرد: هدف از برگزاری این دوره تربیت نجاتگران توانمند و متخصص برای مداخله مؤثر در زمان حوادث، ارتقاء سطح آمادگی امدادی و افزایش هماهنگی عملیاتی در شرایط بحرانی بود.
شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.