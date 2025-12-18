پخش زنده
فیلم کوتاه «کوروش» به کارگردانی و تهیه کنندگی سپیده سپهی، روایتی مستند از بیماری به نام کوروش که کاندید پیوند قلب بوده است، در انستیتو قلب و عروق شهید رجایی ساخته شده و در نوزدهمین جشنواره بینالمللی سینمای مستند «سینماحقیقت» جایزه بهترین فیلم نیمهبلند بینالمللی و جایزه بهترین کارگردانی بخش ملی نیمهبلند را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپهی یکی از جایزه خود را تقدیم به همسر مرحوم خود آرش کردسالی مستند ساز و دیگر جایزه خود را به دکتر سید محمد مهدوی پزشک داخلی قلب بیمار تقدیم کرد.این فیلم که در بخش مسابقه نیمهبلند ملی و بینالمللی جشنواره حضور داشت، روز شنبه ۲۲ آذرماه در پردیس سینمایی ملت اکران شد و با واکنشهای عمیق و تأثیرگذار مخاطبان همراه بود.
سپیده سپهی پس از نخستین نمایش «کوروش» با اشاره به بازخوردهای ملموس تماشاگران، از تأثیر مستقیم فیلم بر کنشهای اجتماعی و انسانی مخاطبان سخن گفت. وی در توضیح واکنشهای دریافتی پس از اکران فیلم اظهار داشت: بعد از نمایش فیلم در سالن، برخی از مخاطبان درباره شربت «ولسایت» صحبت میکردند؛ دارویی که به دلیل تحریمها در ایران یا بسیار کمیاب است یا بهصورت سهمیهای در دسترس قرار میگیرد و حتی در بازار آزاد نیز اغلب با مشکل تاریخ مصرف یا شرایط نگهداری مواجه است.
این کارگردان ادامه داد: پس از تماشای فیلم، بسیاری از مخاطبانی که آشنایانی در خارج از کشور، از جمله آلمان و برخی کشورهای دیگر داشتند، همان لحظه اقدام کردند و این دارو را از خارج از کشور برای کودکان ارسال کردند تا امکان دسترسی به آن فراهم شود.
سپهی همچنین به واکنشهای انسانی دیگری اشاره کرد و گفت: برخی از تماشاگران بلافاصله بعد از اکران، اقدام به دریافت کارت اهدای عضو کردند و با مراجعه به سایت مربوطه، فرآیند ثبتنام را انجام دادند تا هرچه سریعتر در این مسیر نقش داشته باشند.
وی تأکید کرد: باور مشترک مخاطبان این بود که حتی یک لحظه هم برای این کودکان اهمیت دارد؛ کودکانی که با مشکلات جدی مواجهاند و در انتظار کمک به سر میبرند. همین واکنشها نشان داد که سینما میتواند تأثیری واقعی، فوری و مؤثر بر زندگی انسانها بگذارد.
فیلم مستند «کوروش» با تمرکز بر تجربه زیسته یک بیمار در مسیر انتظار برای پیوند قلب، نمونهای شاخص از سینمای اجتماعی و انسانمحور است که فراتر از روایت، مخاطب را به همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی فرا میخواند.
سپهی در انتها از عوامل این فیلم که صمیمانه وی را همراهی کردند همچون فیلمبردار و اصلاح رنگ و نور: رضا تیموری، تدوین: مهدی قنواتی، صدابردار و صداگذار: شاهین پورداداشی، آهنگساز: افشین عزیزی و مدیر تولید: سمیه هاشمیان تقدیر و تشکر کرد.