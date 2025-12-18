به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان مرکز استان جلسه بررسی مشکلات و چالش‌های اجرایی شرکت‌های تعاونی‌های مسکن منتظران مهدی (عج) , شرکت تعاونی متین افق و مالکان زمین در اختیار مرزبانی در سالن امامت دادگستری برگزار شد.

دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه که مدیران دستگاه‌های متولی نیز حضور داشتند گفت: امروز موضوع و مشکلات سه تعاونی مسکن با رویکرد صیانت از حقوق عامه و کمک به رفع مشکلات تعدادی از شهروندان عضو این تعاونی‌ها که سالهاست آنها را درگیر کرده تشکیل شده است.

عتباتی ادامه داد: در طی دو سال گذشته با ورود و همراهی تمامی مجموعه‌ها برای کمک به حل و فصل شدن مشکلات تعاونی‌های مسکن، بخش قابل توجهی از مشکلات این تعاونی‌ها حل شده است و تنها تعداد اندکی مانده که امروز در این جلسه موضوع سه تعاونی مسکن مطرح و برای کمک به آنها اتخاذ تدبیر خواهد شد.

وی افزود دستگاه قضایی استان مشکلات تعاونی‌ها را تا حل شدن قطعی این مشکلات به صورت جدی پیگیر هست و مانند ۱۱ تعاونی که مشکلات آنها با همراهی همه مجموعه‌های مرتبط حل وفصل گردید و قریب به یکصد هزار نفر منتفع شدند ان شاءالله تعاونی‌های باقیمانده هم رفع مشکل خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان در پایان گفت: در راستای اتخاذ تدابیر برای رفع مشکلات این تعاونی‌ها بازدید‌های میدانی مختلف و جلسات متعدد تخصصی تشکیل شده تا ضمن بررسی آخرین اقدامات و احصاء نیازمندی‌ها امید است در این جلسه با همفکری تمام مجموعه‌های دخیل تصمیماتی برای باز کردن گره‌های این تعاونی‌های مسکن و کمک به اعضاء آنها اتخاذ گردد.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: برای حل مشکلات این تعاونی‌های مسکن باید مشکلات آنها در ابعاد مختلف بررسی گردد.

مجیدی از اعضای حاضر خواست به مانند همیشه با نگاه حل مسئله به موضوعات ورود کنند و اعضای این تعاونی‌ها هم همراهی لازم با تصمیمات اتخاذی داشته باشند تا با اجرایی شدن راهکار‌های پیشنهادی مشکل تعاونی‌ها و اعضای آن‌ها مرتفع شود.

در ادامه دستورات جلسه که بررسی مشکلات سه تعاونی مسکن منتظران مهدی (عج) , شرکت تعاونی متین افق و مالکان زمین در اختیار مرزبانی با حضور نمایندگان اعضای آنها مطرح و پس از ارائه گزارش آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده از سوی متولیان، راهکار‌ها و پیشنهاداتی ارائه شد که این نظرات جمع بندی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.