به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین سپاه امام رضا (ع) گفت: بسیجیان در جنگ ۱۲ روزه اخیر نقشی انکارناپذیر در دفاع از ایران اسلامی داشتند و بسیج همواره مورد خشم دشمنان این ملت است.

سردار سرتیپ دوم پاسدار امین رسولی که در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره مالک اشتر در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور سخن می گفت، افزود: دشمن امروز با جنگ شناختی و تهدیدات نرم در پی سلطه بر ذهن و قلب مردم است.

سردار رسولی با اشاره به فرمایش امام راحل (ره) اظهار داشت: بسیج نهادی برخاسته از مردم و برای مردم است که در سخت‌ ترین لحظات انقلاب، تجلی واقعی ایثار و مسئولیت‌ پذیری شد. حضرت امام، بسیج را «مدرسه عشق» و «مکتب شهامت» نامیدند؛ مدرسه‌ ای که در آن درس فداکاری، خدمت بی‌ منت و ولایت‌ پذیری آموزش داده می‌ شود.

جانشین سپاه امام رضا (ع) بسیج را یکی از بازوان مهم و پرتوان کشور در حل مسائل دانست و افزود: بسیج یکی از شئون پیش‌ برندگی است.

وی تصریخ کرد: بسیج فرمول حل همه مسائل لاینحل است؛ بحرانی‌ ترین مسائل جامعه ما به واسطه بسیج قابل حل است.

نقش بی‌ بدیل بسیج در جنگ ۱۲ روزه

سردار رسولی با اشاره به تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران اسلامی گفت: برخلاف تصورات و محاسبات نادرست دشمن، این تجاوز با فرماندهی حکیمانه مقام معظم رهبری باعث تقویت سرمایه اجتماعی، اتحاد، انسجام، اعتماد ملی و ارتقای روحیه سلحشوری و افزایش سطح مقاومت در ابعاد مختلف شد.

وی تاکید کرد: بدون تردید، نقش بی‌ بدیل بسیج و بسیجیان در دفاع همه‌ جانبه از ایران اسلامی، به ویژه در این جنگ ۱۲ روزه اخیر، انکارناپذیر است و به همین دلیل همواره مورد خشم و کینه دشمنان ملت فهیم و شجاع ایران است.

جانشین سپاه امام رضا (ع) با اشاره به پیچیدگی محیط درگیری با دشمن افزود: امروز دشمن به دنبال از بین بردن مقاومت با القای ناامیدی، ایجاد ترس و اختلاف است.

سردار رسولی ادامه داد: تهدیدات امروز دشمن نرم‌ افزاری و از جنس «جنگ شناختی» است که هدف آن تسلط بر ذهن، فکر و قلب مردم است. اگر چنین شود، دیگر نیازی به موشک و بمب نیست.

وی تصریح کرد: ما در جنگ امروز نباید «زخمی‌ ها» را رها کنیم. زخمی جنگ امروز، کسی است که دچار آسیب فکری و روانی شده است و باید با ارائه «پادزهر» مناسب او را نجات داد.

عوامل ناکامی دشمن در جنگ ۱۲ روزه

جانشین سپاه امام رضا (ع) در تشریح مهم‌ ترین عوامل ناکامی تجاوز ۱۲ روزه دشمن بیان کرد: وحدت و انسجام ملی برای دفاع با حمایت و تبعیت از رهبری، تاب‌ آوری محدود و شکننده رژیم صهیونیستی، همراهی نکردن کشورهای منطقه به دلیل ترس از ضرر و مهم‌ تر از همه، ایمان به خدا، جنگیدن برای هدفی مقدس و عشق به شهادت عزتمندانه در دل مردم ایران از دلایلی است که ما را قادر به مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار می‌ سازد.

سردار رسولی اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا از حمله را در دو سطح راهبردی (تسلیم ایران و تغییر نظام) و تاکتیکی (تغییر رفتار جمهوری اسلامی، تحریک نارضایتی‌ های اجتماعی و تشکیل خاورمیانه نوین با برتری صهیونیست‌ ها) برشمرد.

وی تأکید کرد: در مقابل خودخواهی و سیادت‌ جویی دشمن، باید قوی بود و در تمام مولفه‌ های قدرت، خود را تقویت کرد.

در پایان این مراسم، از ۱۰۰ نفر از فرماندهان رده‌ های مختلف سپاه نیشابور تجلیل شد.