هیئتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستانهای آذربایجان غربی از روز جمعه ۲۸ آذر تشکیل میشوند و در مدت پنج روز، معتمدان اصلی و علیالبدل انتخاب خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با سراسر کشور، فرآیند هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرها در ۲۰ فرمانداری استان آذربایجان غربی آغاز شد.
رئیس ستاد انتخابات استان با اعلام وصول دستور وزیر کشور درباره آغاز این انتخابات گفت: ثبتنام از داوطلبان از روز یکشنبه ۲۱ دیماه آغاز و تا پایان روز شنبه ۲۷ دیماه به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.
رسول مقابلی افزود: مطابق دستور وزیر کشور، هیئتهای اجرایی شهرستانها از روز جمعه ۲۸ آذر تشکیل شده و در مدت پنج روز معتمدان اصلی و علیالبدل انتخاب خواهند شد.
وی تصریح کرد: تمام تمهیدات و اقدامات لازم برای آغاز فرآیند انتخابات در استان انجام شده و پیشبینی میشود روند برگزاری انتخابات در شهرستانهای ۲۰ گانه استان بدون هیچ مشکلی انجام شود.
انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرها در سراسر کشور روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.