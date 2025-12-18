پخش زنده
معاون آموزشی پژوهشگاه رویان با اشاره به موفقیت چشمگیر ایران در درمان ناباروری زنان بالای ۴۰ سال، این دستاورد را نشانهای از توان علمی و پزشکی کشور در سطح جهانی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روحالله فتحی معاون آموزشی پژوهشگاه رویان گفت: امروز ۲۷ آذر در اولین همایش علمی و تخصصی نورا که در سالن شهید هاشمینژاد بیمارستان امام رضا برگزار شد، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع اساتید و نخبگان علمی اظهار کرد: هدف پژوهش باید دوگانه باشد، یکی رسیدن به مرجعیت علمی و حضور در جمع چهرههای علمی و فناور و دیگری حل مسائل آینده کشور. این دو هدف نه تنها با یکدیگر در تضاد نیستند، بلکه در راستای هم قرار دارند. ایران باید همزمان با تلاش برای رسیدن به اوج علم و فناوری در سطح جهانی، به حل چالشهای داخلی و نیازهای کشور نیز بپردازد.
وی افزود: علم، قدرت است و قدرت علمی میتواند زمینهساز پیشرفت در تمامی عرصهها از جمله اقتصادی، نظامی و فرهنگی باشد. ایران برای حفظ و ارتقای مرجعیت علمی خود باید نگاه ویژهای به جایگاه علمیاش در جهان داشته باشد و از تمامی ظرفیتها برای رسیدن به این هدف استفاده کند.
معاون آموزشی پژوهشگاه رویان گفت: ایران در چندین شاخص علمی، خصوصاً در زمینههای پزشکی و پژوهشهای سلولهای بنیادی، جایگاه برتری در سطح منطقه و حتی جهان دارد. این موفقیتها در سطح بینالمللی بیسابقه است. در واقع، ایران در میان کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، در زمینههای علمی و تحقیقاتی پیشتاز است.
فتحی با اشاره به آمارهای موجود در خصوص تولید مقالات علمی در این حوزه، گفت: در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، ایران رتبه اول در انتشار مقالات پزشکی مرتبط با ناباروری را کسب کرده است و فاصلهاش با دیگر کشورها به خصوص ترکیه و عربستان قابل توجه است.
وی به چالشهای اساسی در عرصه علم و پژوهش در ایران اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین مشکلات، کمبود بودجه تحقیقاتی است که نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار پایین است. در دهههای اخیر، به دلیل سیاستهای نادرست در حوزههای علمی و تحقیقاتی، پژوهش در ایران نتوانسته است با سرعت لازم پیشرفت کند.
معاون آموزشی پژوهشگاه رویان به اهمیت انسجام ملی در حمایت از علم و پژوهش اشاره کرد و گفت: این انسجام باید در سطوح مختلف به ویژه در میان مسئولین علمی کشور تقویت شود.
فتحی خاطرنشان کرد: مرجعیت علمی تنها به دستیابی به موفقیتهای داخلی محدود نمیشود، بلکه باید به جایی برسیم که دیگر کشورها بتوانند از دانش و تجارب علمی ایران بهرهبرداری کنند. این خودکفایی و مرجعیت علمی، همان چیزی است، که قدرت و اعتبار ملی را به ارمغان میآورد.
وی بهویژه بر اهمیت ارتقاء سطح کیفی درمانهای ناباروری در ایران تأکید کرد و افزود: در ایران، درمان ناباروری در خانمهای بالای ۴۰ سال به یکی از موفقترین درمانها در سطح جهانی تبدیل شده است. این موفقیت در کنار دیگر دستاوردهای علمی، نشاندهنده توانمندی علمی و پزشکی کشور است.
معاون آموزشی پژوهشگاه رویان به برگزاری کنگرههای بینالمللی و همکاریهای علمی با کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر، پژوهشگاه رویان کنگرههای علمی بزرگی در زمینه ناباروری و سلولهای بنیادی برگزار کرده است که با استقبال گستردهای از سوی پژوهشگران جهانی مواجه شده است. همچنین کنگرههایی در کشورهای مختلف، از جمله عراق و همچنین همکاریهای علمی با دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی بینالمللی ایجاد شده است.
فتحی به تأثیر مثبت این کنگرهها بر ارتقاء جایگاه علمی ایران در سطح جهانی اشاره کرد و بیان کرد: برگزاری این کنگرهها و همکاریها به ما کمک میکند هم مرجعیت علمیمان را تقویت کنیم و هم از دستاوردهای جهانی بهرهمند شویم.
وی با اشاره به آینده علمی ایران افزود: دستیابی به مرجعیت علمی در افق ۱۴۰۴ نیازمند همکاریهای بیشتر و عزم ملی است. ما باید نسل جدیدی از محققان و پژوهشگران را پرورش دهیم که به علم و پژوهش کشور تعلق خاطر دارند و تلاش کنند ایران را به جایگاه واقعیاش در عرصه علمی جهانی برسانند.
معاون آموزشی پژوهشگاه رویان، گفت: ایران با ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی در حوزههای نوین علمی، مانند سلولهای بنیادی و درمانهای پیشرفته، باید گامهای بلندی در راستای ارتقاء دانش و فناوری بردارد و با برگزاری دورههای آموزشی برای دانشآموزان و محققان جوان، به تقویت زیرساختهای علمی کشور بپردازد.
فتحی خاطرنشان کرد: علم میتواند کشور را به سمت استقلال، پیشرفت و اقتدار ببرد. اگر بتوانیم مرجعیت علمی را حفظ و ارتقا دهیم، میتوانیم در زمینههای مختلف از جمله پزشکی، فناوری و حتی سیاست خارجی، جایگاه ویژهای پیدا کنیم.
برای پیشبرد پروژههای ملی نیازمند نگاه جامع و هماهنگ هستیم
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به سرعت تحولات در سطح جهانی، اظهار کرد: مسائل پیچیدهای در کشور وجود دارد که نیاز به توجه همهجانبه و سریع دارند. اگر به جنبههای گروهی و همافزایی در حل مشکلات توجه نشود، روند پیشرفت کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
وی به اهمیت لایحههای در حال بررسی در مجلس اشاره کرد و افزود: مجلس باید راهحلهای جامعی برای مسائل مختلف پیدا کند. در این خصوص، لازم است که لایحهها و پروژههای مختلف با دقت بیشتری پیگیری شوند و مردم از خدمات مرتبط با این مسائل بهرهمند شوند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ، گفت: در این مسیر، همکاری میان گروههای مختلف ضروری است و بسیاری از مسائل در کشور جنبه حقوقی جدی دارند و باید در پیگیری آنها دقت شود. همچنین لازم است که در این مسیر از نظرات مختلف اساتید، متخصصان و مقامات اجرایی استفاده شود تا نتایج مؤثری حاصل شود.
پژمانفر بر ضرورت تسریع در اقدامات اجرایی و رسیدگی به مسائل جاری کشور، بیان کرد: ما باید بهطور جدی بر روی مسائل حساس کشور کار کنیم و در عین حال نگاه علمی و تخصصی را در نظر داشته باشیم، که پروژهها بهطور مؤثر و ماندگار پیش بروند.