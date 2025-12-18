به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با عرض ادب و احترام به پیشگاه با عظمت کریمه اهل بیت؛ حضرت معصومه(س)، با اشاره به قداست صحن مبارک آن حضرت و اهمیت برگزاری مراسم تحلیف ۸۰ نفر از قضات جدید‌الورود دستگاه قضائی در این بارگاه مقدس عنوان کرد: حضور در محضر کریمه اهل بیت (س) و ادای سوگند قضائی در چنین مکانی، توشه‌ای معنوی برای آغاز مسیر خطیر قضاوت است.

این مقام عالی قضائی با اشاره به حضور کارآموزان قضائی طرح "شهید آیت‌الله رازینی" بعنوان قضات جدیدالورود در این مراسم، به بیان ویژگی‌های ممتاز و برجسته این دوره تکمیلی کارآموزی پرداخت و بیان کرد: هدف از برگزاری این دوره‌ها، علاوه بر آموزش‌های علمی-تخصصی و کارگاهی، تقویت بُعد فرهنگی و اعتقادی قضات است چرا که قاضی در نظام مقدس جمهوری اسلامی، سربازی است که تکلیف و مسئولیتی بزرگ بر دوش دارد.

حمیدرضا موحدی افزود: قضاوت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک شغل یا منبع درآمد نیست، بلکه مسئولیتی الهی و تکلیف‌محور است که با معنویت و باور‌های دینی قاضی گره خورده است. اگر کسی با نگاه صرفاً شغلی وارد دستگاه قضائی شود، دچار خطایی جدی شده است؛ افتخار قضاوت، نشان الهی است که خداوند بر سر قضات نهاده و حفظ شأن آن نیازمند تقوا، اخلاص و مسئولیت‌پذیری است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با توصیه به قضات جدیدالورود گفت: انتظار ما این است که همواره خود را به علم و دانش حقوقی و مشورت با قضات فرهیخته و خوشنام متصل کنید، آراء تان عالمانه و رفتارتان حلیمانه باشد و اقتدار قضائی را هرگز با رفتار خارج از نزاکت اشتباه نگیرید.

موحدی با اشاره به اینکه اقتدار قاضی در قلم اوست، افزود: قلم قاضی هم برای خود قاضی و هم برای مردمی که به دستگاه قضائی مراجعه می‌کنند سرنوشت‌ساز دنیا و آخرت است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه نامگذاری این دوره به نام "شهید آیت‌الله رازینی" را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: شهید رازینی الگوی مجاهدت خالصانه، تلاش بی‌وقفه و خدمت بی‌ادعا در دستگاه قضائی است و زنده نگه‌داشتن نام و سیره این شهید بزرگوار، وظیفه همه ماست.

موحدی با اشاره به اهمیت مراسم تحلیف افزود: این مراسم را نباید یک تشریفات ساده تلقی کرد؛ ادای سوگند در محضر حضرت معصومه(س) می‌تواند نقطه عطفی در زندگی حرفه‌ای قضات باشد که با عنایت الهی، نور تقوا، مسئولیت‌پذیری و پاکی دل را در وجود قضات تقویت کند.