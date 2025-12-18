پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی گفت : تا پایان سال جاری ۶۰ مگاوات برق خورشیدی و در سال آینده نیز ۱۲۰ مگاوات وارد مدار توزیع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی عصر امروز از روند احداث نیروگاه برق خورشیدی در یک واحد تولید سیمان در شهرستان بوکان بازدید کرد.
استاندار آذربایجانغربی در جریان این بازدید، گفت: طرح یادشده با ظرفیت تولید ۲۰ مگاوات برق خورشیدی در زمینی به وسعت ۱۳ هکتار در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.
رضا رحمانی افزود: تاکنون ۴ هزار مگاوات تقاضا برای احداث مزارع خورشیدی در سطح استان پذیرفته شده و نزدیک به ۲ هزار مگاوات در دست اقدام است.
وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری ۶۰ مگاوات برق خورشیدی وارد مدار خواهد شد و در سال آینده نیز ۱۲۰ مگاوات به بهرهبرداری میرسد که معادل کسری برق استان در پیک مصرف سال گذشته میباشد.