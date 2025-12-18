پخش زنده
استاندار گیلان در نشست شورای اداری شهرستان رودبار گفت: استفاده از فرصتها و ظرفیتهای رودبار نیازمند برنامه ریزی هدفمند است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ هادی حق شناس در نشست شورای اداری شهرستان رودبار با بیان اینکه سرمایه اجتماعی مهمترین پشتوانه توسعه پایدار است افزود: مسئولان با حضور در میان مردم، شنیدن دغدغهها و مطالبات آنان و بیان صادقانه واقعیتها و محدودیتها میتوانند این سرمایه را حفظ و تقویت کنند.
وی با اشاره به ارتقای لوشان به بخش و اهمیت تصمیمگیریهای صحیح در حوزه تقسیمات کشوری تصریح کرد: تغییرات ماندگار زمانی ایجاد میشود که مسئولان علاوه بر اقدامات اجرایی، پاسخگو باشند و صادقانه با مردم سخن بگویند.
استاندار، رودبار را به دلیل تنوع جمعیتی و پیشینه تاریخی، منطقهای مناسب برای معرفی گیلان به کشور دانست و گفت: سالانه حدود ۵۰ میلیون نفر به گیلان سفر میکنند و رودبار و بخش لوشان میتواند به عنوان ویترین استان مطرح شود، چراکه علاوه بر جاذبههای طبیعی، از ریشه تاریخی و فرهنگی عمیقی برخوردار است.
هادی حق شناس با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از منابع طبیعی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان افزود: امروز نیروگاههای خورشیدی ۲ مگاواتی در این منطقه فعال هستند و باید از ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی بیش از پیش استفاده شود.
وی با تأکید بر لزوم توجه به منابع طبیعی و توانمندیهای شهرستان رودبار خاطرنشان کرد: با برنامهریزی دقیق، تدبیر مدیریتی و سرمایهگذاری هدفمند، رودبار میتواند به الگویی موفق از توسعه پایدار در استان گیلان تبدیل شود.
استاندار گیلان با اشاره به بررسی مسائل و نیازهای مردم رودبار در این سفر گفت: طرح آبرسانی از رستمآباد تا لوشان از اولویتهای اصلی استان است و با پیگیریهای انجامشده و همکاری پیمانکاران و مشاوران، امیدواریم این پروژه تا پایان سال آینده بهطور کامل و مطمئن به بهرهبرداری برسد.
هادی حقشناس با قدردانی از خیران منطقه افزود: ساخت زمین فوتبال استاندارد و ساختمان مرکز بهداشت با مشارکت یکی از خیران در حال انجام است و انتظار میرود این طرحها تا پایان سال به بهرهبرداری برسد و زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم شود.
استاندار گیلان با اشاره به بررسی مشکلات جادهای و راههای دسترسی روستای خرشک گفت: با همکاری بنیاد مسکن و اداره کل منابع طبیعی، تعیین تکلیف راه دسترسی این روستا در هفتههای آینده انجام خواهد شد.
حقشناس همچنین از گازرسانی به ۲ روستای شهرستان رودبار خبر داد و افزود: خطوط اصلی گاز تا پایان سال تکمیل میشود و این دو روستا از نعمت گاز طبیعی بهرهمند خواهند شد.
وی با بیان اینکه مسائل دیگری از جمله مشکلات بخش زیتون و وضعیت آزادراه منجیل – زنجان نیز مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: این موضوعات با همکاری نماینده شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی در سطح ملی و وزارتخانههای مرتبط پیگیری میشود تا هرچه سریعتر به نتیجه برسد.