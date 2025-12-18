به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ هادی حق شناس در نشست شورای اداری شهرستان رودبار با بیان اینکه سرمایه اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه توسعه پایدار است افزود: مسئولان با حضور در میان مردم، شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات آنان و بیان صادقانه واقعیت‌ها و محدودیت‌ها می‌توانند این سرمایه را حفظ و تقویت کنند.

وی با اشاره به ارتقای لوشان به بخش و اهمیت تصمیم‌گیری‌های صحیح در حوزه تقسیمات کشوری تصریح کرد: تغییرات ماندگار زمانی ایجاد می‌شود که مسئولان علاوه بر اقدامات اجرایی، پاسخگو باشند و صادقانه با مردم سخن بگویند.

استاندار، رودبار را به دلیل تنوع جمعیتی و پیشینه تاریخی، منطقه‌ای مناسب برای معرفی گیلان به کشور دانست و گفت: سالانه حدود ۵۰ میلیون نفر به گیلان سفر می‌کنند و رودبار و بخش لوشان می‌تواند به عنوان ویترین استان مطرح شود، چراکه علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، از ریشه تاریخی و فرهنگی عمیقی برخوردار است.

هادی حق شناس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از منابع طبیعی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان افزود: امروز نیروگاه‌های خورشیدی ۲ مگاواتی در این منطقه فعال هستند و باید از ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی بیش از پیش استفاده شود.

وی با تأکید بر لزوم توجه به منابع طبیعی و توانمندی‌های شهرستان رودبار خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، تدبیر مدیریتی و سرمایه‌گذاری هدفمند، رودبار می‌تواند به الگویی موفق از توسعه پایدار در استان گیلان تبدیل شود.

استاندار گیلان با اشاره به بررسی مسائل و نیاز‌های مردم رودبار در این سفر گفت: طرح آبرسانی از رستم‌آباد تا لوشان از اولویت‌های اصلی استان است و با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری پیمانکاران و مشاوران، امیدواریم این پروژه تا پایان سال آینده به‌طور کامل و مطمئن به بهره‌برداری برسد.

هادی حق‌شناس با قدردانی از خیران منطقه افزود: ساخت زمین فوتبال استاندارد و ساختمان مرکز بهداشت با مشارکت یکی از خیران در حال انجام است و انتظار می‌رود این طرح‌ها تا پایان سال به بهره‌برداری برسد و زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم شود.

استاندار گیلان با اشاره به بررسی مشکلات جاده‌ای و راه‌های دسترسی روستای خرشک گفت: با همکاری بنیاد مسکن و اداره کل منابع طبیعی، تعیین تکلیف راه دسترسی این روستا در هفته‌های آینده انجام خواهد شد.

حق‌شناس همچنین از گازرسانی به ۲ روستای شهرستان رودبار خبر داد و افزود: خطوط اصلی گاز تا پایان سال تکمیل می‌شود و این دو روستا از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه مسائل دیگری از جمله مشکلات بخش زیتون و وضعیت آزادراه منجیل – زنجان نیز مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: این موضوعات با همکاری نماینده شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی در سطح ملی و وزارتخانه‌های مرتبط پیگیری می‌شود تا هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.