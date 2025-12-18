پخش زنده
دولت ترامپ با فروش یک بسته کمسابقه تسلیحات به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد دلار به تایوان، گام تازهای برای تقویت توان نظامی این جزیره در مقابل چین برداشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ دولت آمریکا روز چهارشنبه از کنگره خواست با فروش یک بسته بزرگ تسلیحاتی به تایوان موافقت کند؛ بستهای که در صورت تصویب بزرگترین فروش سلاح آمریکا به تایوان تاکنون خواهد بود و از کل فروش تسلیحات دوره ریاستجمهوری جو بایدن به این جزیره فراتر میرود.
ارزش این بسته حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار برآورد شده و شامل سامانههای موشکی دوربرد هیمارس، توپخانههای خودکششی M۱۰۹A۷، موشکهای ضدزره جاولین و TOW، پهپادهای انتحاری آلتیوس و قطعات پشتیبانی برای تجهیزات نظامی دیگر است.
مقامهای آمریکایی میگویند این فروش تسلیحاتی با هدف کمک به مدرنسازی نیروهای مسلح تایوان و حفظ «توان دفاعی معتبر» انجام میشود. آژانس همکاریهای امنیتی دفاعی پنتاگون اعلام کرد این بسته در راستای منافع امنیتی، اقتصادی و راهبردی آمریکا قرار دارد.
بنابر اعلام رسانههای آمریکا، وزارت دفاع تایوان نیز در بیانیهای اعلام کرد این تسلیحات «قدرت بازدارندگی قوی، قابلیتهای جنگ نامتقارن و توان دفاعی مؤثر» برای این جزیره فراهم میکند. دفتر ریاستجمهوری تایوان تأکید کرد که این کشور به اصلاحات دفاعی و تقویت تابآوری اجتماعی در برابر تهدیدات ادامه خواهد داد.
فروش این حجم سلاح آمریکایی به تایوان در حالی صورت میگیرد که رئیسجمهور تایوان، لای چینگ-ته، بهتازگی از یک بودجه تکمیلی ۴۰ میلیارد دلاری برای تقویت توان نظامی این کشور تا سال ۲۰۳۳ خبر داده است؛ موضوعی که با انتقاد احزاب مخالف در پارلمان تایوان روبهرو شده، اما انتظار میرود در نهایت تصویب شود.
بنابر اعلام رویترز دولت چین با تندی به این اقدام واکنش نشان داد و آن را نقض حاکمیت خود دانست. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد: فروش سلاح به تایوان «صلح و ثبات در تنگه تایوان را بهشدت تضعیف میکند» و هشدار داد مسئله تایوان «خط قرمز» روابط پکن و واشنگتن است.
اگر چه آمریکا تایوان را بهطور رسمی بهعنوان یک کشور به رسمیت نمیشناسد، اما طبق قوانین داخلی خود متعهد است ابزارهای لازم برای دفاع از این جزیره را در اختیارش قرار دهد. با این حال، این سیاست همواره یکی از مهمترین منابع تنش میان آمریکا و چین بوده است.