به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و تعدادی از معاونین قضایی دادگستری استان در نشستی با رئیس و تعدادی از پزشکان یکی از بیمارستانهای تخصصی و فوق تخصصی ارومیه مشکلات این بیمارستان را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست رئیس بیمارستان به طرح مشکلات پیش روی این بیمارستان از جمله مطالبات آن از شرکت‌های بیمه پرداخت که عتباتی دستور بررسی و پیگیری برای رفع آنها را صادر نمود.

عتباتی در این خصوص گفت: سلامت مردم یکی از شقوق مهم حقوق عامه است چراکه لازمه یک جامعه پویا و در حال توسعه، سلامت مردمی است که در حوزه‌های مختلف در آن نقش آفرینی می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: توجه به مقوله پیشگیری قبل از درمان دارای اهمیت ویژه‌ای است و بعد از آن ارائه خدمات درمانی مطلوب برای بیماران باید به بهترین شکل ممکن ارائه گردد و لازمه این خدمات مطلوب درمانی وجود مراکز درمانی مجهز به کادر درمانی متبحر و تجهیزات پزشکی به روز است.

مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد: نباید مشکلی باعث اخلال در ارائه خدمات پزشکی و سلامت به مردم گردد از این رو دستگاه قضایی استان تمام تلاش خود را برای رفع موانع مراکز درمانی در دستور کار قرار داده است و در کنار کادر دلسوز و فداکار حوزه سلامت است.