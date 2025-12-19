پخش زنده
عفونتهای تنفسی مانند سرماخوردگی، آنفولانزا و سینوزیت باعث افزایش خلط و بالا آوردن آنها میشود و واکنشهای آلرژیک دلیل دیگری است که تولید مخاط ممکن است افزایش یابد و حتی مصرف غذاهای تند نیز باعث افزایش خلط به مجاری بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،زمانی که دچار عفونت تنفسی هستید، ممکن است متوجه خلط غلیظی شوید که تیرهتر از حالت عادی به نظر برسد. واین خلط غلیظتر از خلط معمولی است و با بسیاری از علایم مشخصه سرماخوردگی یا آنفولانزا همراه است و هم چنین خلط بالا آمده ممکن است زرد و سبز به نظر برسد.
علل دیگر خلط گلو شامل:
مصرف برخی داروها به ویژه داروهای فشار خون بالا و قرصهای ضد بارداری
گیر کردن جسمی در بینی به خصوص کودکان
دوران بارداری
مصرف غذاهای تند و پرادویه
آب و هوا، هوای سرد و یا خشکی بیش از حد هوا
گازها و بوهای تند ناشی از مواد شیمیایی، عطرها، مواد شوینده، سیگار و سایر مواد محرک
انحراف تیغه وسط بینی و یا هر مشکل ساختاری که روی سینوسها اثر بگذارد.
علائم خلط گلو
وجود خلط در گلو به خصوص خلطی که از پشت بینی وارد گلو میشود موجب خشن شدن صدا و گلو درد خواهد شد.
تجمع خلط در گلو موجب اذیت و ناراحتی شما شده و شما بایستی به طور مداوم گلویتان را تخلیه کنید.
چنانچه موکوس و خلط، مجرای سینوس را مسدود کند موجب عفونت سینوسها و یا همان سینوزیت میشود.
به دلیل وجود مواد التهابی در خلط گلو ملتهب شده و سرفه ایجاد میشود، سرفهای که اغلب شبها یا هنگام خواب نیمروزی بدتر میشود.
یکی دیگر از علائم وجود خلط گلو ایجاد درد و عفونت دردناک در گوش است آنهم به این دلیل که این خلط و ترشحات، شیپور استاش یا همان لولهای که گلو را به گوش میانی وصل میکند را مسدود کرده و عفونت دردناک گوش ایجاد میشود.
سرفه یکی از علائم خلط گلو
کدام قسمت از بدن مخاط تولید میکند؟
مخاط در بسیاری از قسمتها در بدن توسط غدد مخاطی در بافتهای غشا سلولی، از جمله ریه ها، سینوس ها، دهان، گلو، بینی و دستگاه گوارش تولید میشود.
تفاوت خلط و بلغم چیست؟
بلغم اصطلاحی است که اشاره به خلط تولید شده توسط دستگاه تنفسی میکند به ویژه هنگامی که خلط زیادی تولید میشود و بالا میآید. در طول عفونت، خلط شامل ویروس یا باکتری مسئول عفونت و همچنین سلولهای مبارزه با عفونت دستگاه ایمنی بدن (گلبولهای سفید خون) است.
خود بلغم خطرناک نیست، اما چنانچه در بخش سلامت نمناک گفته شده است وقتی در مقادیر زیادی وجود داشته باشد، میتواند مجاری هوایی را مسدود کند. بلغم معمولاً با سرفه دفع میشود و این به طور معمول با نشانههایی مانند گرفتگی بینی، آبریزش بینی و گلو درد همراه است.
علت و علائم بلغم و خلط گلو
رنگهای مختلف خلط و بلغم به چه معناست؟
خلط غلیظ که همراه با بسیاری از بیماریها همراه است، اغلب نسبت به مخاط عادی که روشن و رقیق است، تیرهتر و زرد رنگ است.
مخاط سبز شده به این معنی است که خلط حاوی سلولهای خونی سفید با عفونت است.
خون در داخل بینی و یا خلط قهوهای با عفونتهای تنفسی فوقانی نیز رایج است، به خصوص اگر داخل بینی تحریک شده یا خراش برداشته باشد.
در حالی که مقدار کمی خون در خلط طبیعی است، اما اگر خونریزی شدید وجود داشته باشد، باید یک متخصص بهداشت و درمان را ببینید.
چه زمانی خلط زیادی گلو یک مشکل است؟
خلط بیش از حد به ندرت یک مشکل پزشکی جدی است، اما باعث ناراحتی و آزار سینوسها میشود. افزایش خلط و بلغم اضافی باعث بروز بسیاری از علائم نامطبوعی از جمله:آبریزش بینی، گرفتگی بینی، گلو درد، سردرد سینوسی و سرفه میشود.
چگونه میتوان از خلط گلو خلاص شد و آن را درمان کرد؟
شستشوی بینی با آب نمک، از جمله با ظروف مخصوصش، برای کسانی که دوست دارند خلط اضافی را بدون استفاده از دارو پاک کنند، گزینه مناسبی هستند.
استفاده از سرنگ و بطریهای فشرده روشهای دیگری برای شستشوی بینی هستند.
اسپریهای آب نمک نیز مفید هستند.
همیشه از محلولهای آب نمک استریل یا از آب مقطر استفاده کنید.
استفاده از آب شیر غیر استریل امکان ایجاد عفونت در مجاری تنفسی و سینوسها را دارد.
برخی داروها نیز قادر به کمک به کاهش خلط و افزایش توانایی بدن برای حذف آن هستند.
تعدادی از داروهای غیر نسخهای (OTC) نیز میتوانند به کاهش خلط و یا به بیرون ریزی خلط کمک کنند.
سرکوب کنندهها و آنتی هیستامینها دو نوع دارو هستند که میتوانند به تسکین علایم سرماخوردگی یا انفلانزا کمک کنند، سرکوب کنندهها جریان خون را به بافتهای غشا بینی و گلو کاهش میدهند، بنابراین بدن شما ممکن است خلط کمتری تولید کند و آنها ممکن است به شما کمک کنند که وقتی یک بینی گرفته دارید راحتتر نفس بکشید، اما چون خشک میشوند، ممکن است اثر ناخواسته غلظت مخاط را داشته باشند و سرکوب کنندهها باید تنها تحت نظارت پزشکان در افراد دارای فشار خون بالا یا بیماری قلبی مورد استفاده قرار گیرند.
آنتی هیستامینها فعالیت هیستامینها را مسدود یا محدود میکنند، موادی که در اثر واکنشهای آلرژیک ایجاد میشوند و باعث میشوند بافتهای روکشی در بینی، مخاط بیشتری ایجاد کنند و همچنین آنتی هیستامینهای نسل قدیمیتر و اولیتر میتوانند آرام بخش باشند، اما انواع جدیدتر آنتی هیستامینها را میتوان در طول روز با تاثیر کمی آرام بخشی گرفت.
نوع دیگری از داروها که میتواند به کاهش خلط کمک کند گایافنزین است، گایافنزین نوعی از داروها به نام اکسپکتورانتها است که خلط را رقیق میسازند، به طوری که سرفه کردن آسانتر میشود.