با نزدیک شدن به شب یلدا و افزایش تقاضای خرید با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات صنفی، نظارت بر بازار فروش کالاها در شیراز آغاز شده است





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ با نزدیک شدن به شب یلدا و افزایش تقاضای خرید با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات صنفی، نظارت بر بازار فروش کالاها در شیراز آغاز شده است .

مردم می‌توانند در صورت مشاهده تخلف یا گرانفروشی مراتب را به بازرسان اتاق اصناف با شماره شماره ۳۲۳۴۰۰۰۰ اطلاع دهند.

کشاورزی بازرس اتاق اصناف گفت: مردم درصورت شکایت و گرفتن کد رهگیری پرداخت‌های اضافه خود را پس می گیرند