به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ در مراسمی که بمناسبت بزرگداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد بابیان این مطلب گفت:وحدت حوزه و دانشگاه هیچ گاه به مفهوم سلب استقلال فکری یا نفی هویت مستقل یکی از این دو نهاد و یا سلطه یکی بر دیگری نیست، بلکه مفهوم اصلی این وحدت در جامعیت دین اسلام است که در تأمین نیاز‌های بشری بر هر دو بعد مادی و معنوی آن تأکید داشته است که بدون آن آزادی و پیشرفت جامعه اسلامی تحقق نمی‌یابد.

هادی عزیزیان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ نیز در این جلسه به هجمه سنگین توطئه‌های دشمنان در تضعیف روحیه انقلابی و جهادی دانشجویان اشاره کرد وگفت: با استفاده از ظرفیت‌های اساتید دانشگاه و حوزه ده‌ها برنامه متنوع فرهنگی و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد.