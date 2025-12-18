پخش زنده

امام جمعه شاهین دژ گفت: مفهوم اصلی وحدت حوزه و دانشگاه درجامعیت دین اسلام به عنوان تأمین کننده نیازهای مادی و معنوی ریشه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ در مراسمی که بمناسبت بزرگداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد بابیان این مطلب گفت:وحدت حوزه و دانشگاه هیچ گاه به مفهوم سلب استقلال فکری یا نفی هویت مستقل یکی از این دو نهاد و یا سلطه یکی بر دیگری نیست، بلکه مفهوم اصلی این وحدت در جامعیت دین اسلام است که در تأمین نیازهای بشری بر هر دو بعد مادی و معنوی آن تأکید داشته است که بدون آن آزادی و پیشرفت جامعه اسلامی تحقق نمییابد.
هادی عزیزیان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ نیز در این جلسه به هجمه سنگین توطئههای دشمنان در تضعیف روحیه انقلابی و جهادی دانشجویان اشاره کرد وگفت: با استفاده از ظرفیتهای اساتید دانشگاه و حوزه دهها برنامه متنوع فرهنگی و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد.