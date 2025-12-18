پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت :باید از نهاد داوری برای حل اختلافات مردم و کنترل ورودی پرونده به دادگستری نهایت بهره را برد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همایش استانی جایگاه داوری حرفهای شوراهای حل اختلاف استان و کارگاه آموزشی داوری در سالن ولایت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این همایش که حوزههای قضایی نیز به صورت ویدیو کنفرانس حضور داشتند گفت:نقش نهادهای غیر قضایی در حل اختلافات در گذشته خیلی پر رنگ بوده و دین، تاریخ و فرهنگ و تمدن ما به این امور توصیه کرده است.
وی افزود: بر این اساس قوه قضائیه در راستای حل اختلاف مردم از طریق روشهای غیر قضایی، ظرفیتهای مختلفی همچون شورای حل اختلاف، هستههای جهادی بخشایش، صلح یاران و داوری را شناسایی کرده ولی هدایت این ظرفیتها برای دستیابی به اهداف آنها بسیار مهم است.
عتباتی ادامه داد: به منظور نظاممند و تخصصی نمودن داوری، دستگاه قضایی استان اقدام به جذب داوران حرفهای نموده که از ۴۷۲ متقاضی، با برگزاری آزمون و مراحل مختلف ۷۴ نفر در سطح استان موفق به اخذ پروانه داوری شدهاند که باید خروجی آن کمک به دستگاه قضایی با کنترل ورودی با رویکرد حل اختلاف باشد.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: باید چارچوبی تعریف شود و از ظرفیت داوران و نهاد داروی به معنای واقعی برای حل اختلاف مردم بهره برد.
عتباتی در پایان برای استفاده بهینه از ظرفیت داوری تاکیداتی از جمله قاعدهمند نمودن ارجاعات به داوری، تبیین و نهادینه کردن فرهنگ درج شرط داوری در قراردادها و تقویت تعاملات داوران با مجموعههای شورای حل اختلاف و نظارت بر امور داوری نمود.
حجتالاسلام والمسلمین قلی زاده معاون قضایی رئیس کل دادگستری در مرکز حل اختلاف استان نیز در ابتدای این همایش ضمن خوشامدگویی گویی به اهمیت داوری در تسریع در حل اختلاف مردم با رویکرد صلح و سازش پرداخت و گفت: در آیات و روایات متعدد به موضوع داوری اشاره شده و میتوان از این ظرفیت هم در دعاوی خانوادگی و هم در سایر دعاوی با رویکرد صلح و سازش بهره برد.
قلی زاده ادامه داد: بر همین اساس مرکز حل اختلاف به منظور نظامند و قانونمند شدن داوری از سال ۱۴۰۰ اقدام به جذب داوران حرفهای نموده که با برگزاری آزمون و دورههای مختلف در نهایت ۷۴ نفر در سطح استان موفق به اخذ پروانه داوری شدهاند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری در مرکز حل اختلاف استان در پایان صحبتهای خود به بیان دغدغهها و مشکلات داوران از جمله قاعدهمند نمودن ارجاعات به داوران حرفهای پرداخت.
محمد علی نژاد رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب ارومیه به عنوان یکی دیگر از سخنرانان به بیان مطالبی درخصوص اهمیت داوری و حکمیت در تسریع در رفع اختلاف مردم با فصل خصومت بیان و مواردی که داوران میبایست در احکام داوری خود رعایت کنند پرداخت.