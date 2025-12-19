بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی محمدی با اشاره به عملکرد شرکت آب منطقهای بوشهر در جریان سامانه بارشی اخیر، گفت: مجموعه اقدامات فنی، میدانی و مدیریتی شرکت آب منطقهای بوشهر با مشارکت همزمان همه ارکان اجرایی شرکت و دیگر دستگاههای اجرایی استان بوشهر، نقش مؤثری در مدیریت ایمن بارشها، سیلابها و صیانت از تأسیسات آبی استان داشته است.
به علی محمدی با بیان اینکه از روزهای پیش از ورود سامانه بارشی، تمهیدات لازم در سطح استان اتخاذ شد، اظهار داشت: همزمان با صدور هشدارهای هواشناسی، شرکت آب منطقهای بوشهر در تمامی سطوح عملیاتی و ستادی وارد حالت آمادهباش شد و پایش سازههای آبی، رودخانهها و کارگاههای عمرانی بهصورت شبانهروزی در دستور کار قرار گرفت.
محمدی با اشاره به وضعیت سدهای در حال بهرهبرداری استان بوشهر تا ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴، گفت: در سد رییسعلی دلواری حجم فعلی مخزن ۱۲۵.۴ میلیون مترمکعب است و در این سامانه بارشی افزایش حجم نداشته است.
وی افزود: سد باغان با حجم فعلی ۸.۴ میلیون مترمکعب، از ابتدای سیلاب تاکنون حدود ۷ میلیون مترمکعب افزایش حجم داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر اظهار کرد: سد اخند نیز با حجم فعلی ۱.۴ میلیون مترمکعب، افزایش ۰.۷ میلیون مترمکعبی را ثبت کرده و سد خاییز با حجم فعلی ۱ میلیون مترمکعب، حدود ۰.۱۲ میلیون مترمکعب افزایش ذخیره داشته است.
علی محمدی با اشاره به تحلیل شاخصهای بارش استان، تصریح کرد: بر اساس گزارش مدیریت مطالعات پایه منابع آب و دادههای شبکه ایستگاههای بارانسنجی و تیسن، میانگین بارندگی استان بوشهر در سال آبی جاری تا صبح ۲۷ آذر ۱۴۰۴ حدود ۶۷ میلیمتر ثبت شده است.
وی ادمه داد: این مقدار در مقایسه با میانگین بلندمدت مشابه، کاهش ۲۴ درصدی را نشان میدهد، اما بارندگیهای اخیر بهویژه در جنوب استان نقش مؤثری در جبران بخشی از این کسری داشته است.
محمدی اضافه کرد: بیشینه بارندگی سامانههای بارشی اخیر تا این لحظه مربوط به ایستگاه جم با ۱۶۰ میلیمتر و کمینه بارندگی مربوط به ایستگاه سد خاییز بوده است. همچنین بیشینه بارندگی ۲۴ ساعت گذشته و بیشترین بارش در بارندگیهای اخیر در ایستگاه جم به ثبت رسیده که بیانگر تمرکز سامانه بارشی در مناطق جنوبی استان است.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی همکاران شرکت آب منطقهای بوشهر در سراسر استان تأکید کرد: پایش مستمر سدها، رودخانهها و تأسیسات آبی تا فروکش کامل سامانه بارشی و بازگشت شرایط جوی به حالت عادی ادامه خواهد داشت و از شهروندان درخواست میشود با رعایت هشدارهای ایمنی، بهویژه پرهیز از تردد و توقف در بستر و حریم رودخانهها و مسیلها، در کاهش مخاطرات احتمالی همکاری لازم را داشته باشند.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای بوشهر نیز گفت: در کارگاههای واقع در جنوب استان از جمله سد باغان، سد اخند و سد دشتپلنگ، همکاران بهصورت مستمر در محل مستقر بودند و در سایر کارگاههای مرکز و شمال استان و بهویژه شهرستان دشتستان، با توجه به شدت کمتر بارشها، سرکشیها بهصورت موردی انجام شد.
رضا چویلی افزود: در نتیجه بارندگیهای اخیر، سد باغان برای نخستین بار به این تراز آبگیری رسید و حدود ۷ میلیون مترمکعب آب در مخزن آن ذخیره شد. سد اخند نیز حدود ۱.۴ میلیون مترمکعب آبگیری داشت.
وی گفت: با توجه به در حال ساخت بودن سد دشتپلنگ و نداشتن امکان ذخیرهسازی سیلاب، این سد در زمان بارندگی فقط وظیفه مدیریت و تخلیه ایمن سیلاب حوزه بالادست را بر عهده داشته و فعالیتهای اجرایی آن به ساعات توقف بارش محدود شد.