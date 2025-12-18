پخش زنده
ششمین آیین «شهیدانه دعوت» با محوریت چهار شهید جوان روستای وزملا از دهستان بنافت بخش دودانگه ساری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ششمین آیین «شهیدانه دعوت» با میزبانی چهار شهید جوان روستای وزملا از دهستان بنافت بخش دودانگه ساری، با حضور گسترده مردم، خانوادههای شهدا و دلدادگان مکتب ایثار و شهادت در مسجد این روستا برگزار شد.
در این مراسم، برنامههایی همچون تلاوت قرآن کریم، دکلمه با محوریت خاطرات دهه شصت و روزهای ایستادگی و مقاومت، خاطرهگویی همسنگران شهدا و مرثیهخوانی اجرا شد و فضای مسجد وزملا در روزی برفی از آذرماه رنگ و بوی یاد شهیدان به خود گرفت.
همچنین در این آیین، تابلوفرشی منقش به تمثال شهید «شیدالله رمضانی» به مادر این شهید والامقام اهدا شد.
روستای وزملا در دوران دفاع مقدس سه شهید به نامهای «فرجالله نوری»، «محمدعلی احمدی» و «شیدالله رمضانی» را در راه امنیت، آزادگی و عزت میهن اسلامی تقدیم کرده است که پیکر دو شهید در گلزار شهدای این روستا و پیکر شهید نوری در شهرستان جویبار به خاک سپرده شده است.
بر اساس این گزارش، قطعاتی از پیکر دانشآموز شهید شیدالله رمضانی پس از گذشت ۱۰ سال از شهادتش به زادگاهش روستای وزملا بازگشت؛ حضوری دوباره که یادآور مسئولیت همگانی در پاسداشت راه و اهداف شهیدان است: «همگی باید پاسخگوی خون شهدا باشیم و ببینیم تا چه اندازه در مسیر اهداف آنان تلاش کردهایم.»
گفتنی است در حادثه حج سال ۱۳۹۴ منا نیز «مردان احمدی» فرزند شهید محمدعلی احمدی، جان خود را در راه خدا تقدیم کرد.