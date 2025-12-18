۲۶ آذر ۱۴۰۴ خانهای بی میزبان بیماران پروانهای در جشن یلدای ۱۴۰۴ بود. مراسم جشن یلدا هر ساله با همت خیرین که لطفشان همواره شامل حال کودکان پروانهای و خانهای بی بوده است برگزار میشود تا این موسسه میزبان پروانههای نازنینی باشد که در کنار خانوادههای صبورشان در این مراسم حاضر میشوند و تماشای لبخندشان امید بخش خدمتگزاران بیماران پروانهای است. این برنامه بخشهای متنوعی را شامل میشد که از جمله آنها میتوان به اجرای موسیقی زنده و شاد، برگزاری مسابقه، اهدای یادگاری و مواردی از این دست اشاره نمود. در پایان این مراسم لبخند رضایت بیماران حسن ختامی برای جشن یلدای ۱۴۰۴ بود.
عکاس :الهام رضایی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ - ۱۸:۲۶