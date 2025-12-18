امروز: -
جشن یلدای ۱۴۰۴ با حضور کودکان پروانه‌ای

۲۶ آذر ۱۴۰۴ خانه‌ای بی میزبان بیماران پروانه‌ای در جشن یلدای ۱۴۰۴ بود. مراسم جشن یلدا هر ساله با همت خیرین که لطفشان همواره شامل حال کودکان پروانه‌ای و خانه‌ای بی بوده است برگزار می‌شود تا این موسسه میزبان پروانه‌های نازنینی باشد که در کنار خانواده‌های صبورشان در این مراسم حاضر می‌شوند و تماشای لبخندشان امید بخش خدمتگزاران بیماران پروانه‌ای است. این برنامه بخش‌های متنوعی را شامل می‌شد که از جمله آنها می‌توان به اجرای موسیقی زنده و شاد، برگزاری مسابقه، اهدای یادگاری و مواردی از این دست اشاره نمود. در پایان این مراسم لبخند رضایت بیماران حسن ختامی برای جشن یلدای ۱۴۰۴ بود.
عکاس :الهام رضایی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ - ۱۸:۲۶
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
